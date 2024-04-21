Η αδελφή του ηγέτη του Χανίγιε διώκεται για υποκίνηση τρομοκρατίας

Η εισαγγελία του Ισραήλ απήγγειλε σήμερα κατηγορίες σε βάρος της αδελφής του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια για υποκίνηση και αλληλεγγύη σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς φέρεται να εκφράστηκε εγκωμιαστικά για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα.

Η 57χρονη Σαμπάχ αλ-Σάλεμ Χανίγια ζει στην πόλη του νότιου Ισραήλ Τελ Σέβα.

Ο αδελφός της έχει τη βάση του στο Κατάρ, όπως και άλλοι αξιωματούχοι της Χαμάς, της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χανίγια κρατείται αφότου συνελήφθη την 1η Απριλίου, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τις ημέρες που ακολούθησαν το μακελειό που προκάλεσε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η Χανίγια έστειλε μηνύματα σε δεκάδες επαφές, περιλαμβανομένου του αδελφού της, εγκωμιάζοντας την επίθεση και καλώντας για περαιτέρω "σφαγή".

Ένα από τα μηνύματά της που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο περιλαμβάνει την πρόταση: "Ω Θεέ, μέτρα τους και σκότωσέ τους και μην αφήσεις κανέναν από αυτούς, ω Θεέ".

Η Χαμάς σκότωσε περίπου 1.200 Ισραηλινούς και ξένους στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που οδήγησε στον πόλεμο, όπου σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας τουλάχιστον 34.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

