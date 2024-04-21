Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μηνύματα μίσους και προσβολές που δέχεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοίγοντας τη συζήτηση για τη συμπεριφορά πολιτών στο διαδίκτυο.

Ο επιθετικός τόνος στα social media δεν είναι κάτι νέο, έγραψε σήμερα στο Instagram η 46χρονη πρωθυπουργός, μιλώντας για το περιεχόμενο μηνυμάτων που δέχεται: «Παρενόχληση, σεξισμό, κακοποίηση, μίσος και απειλές».

«Δυστυχώς, αυτό είναι μέρος της καθημερινότητας για πολλούς», τόνισε, σημειώνοντας ότι αυτό το φαινόμενο είναι κάτι που την ανησυχεί έντονα.

Η Φρεντέρικσεν μίλησε για νέους ανθρώπους που συμμετέχουν σε τηλεοπτικές εκπομπές καστινγκ και δέχονται μηνύματα ρατσιστικά και μίσους, για δημοσιογράφους, ερευνητές, δημόσιους υπαλλήλους, αθλητές και πολιτικούς, που δέχονται και αυτοί διαδικτυακές απειλές.

Η ίδια, όπως είπε, έχει λάβει πρόσφατα πολλά μηνύματα μίσους και απειλές, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που δεν είχε ξαναβιώσει.

«Ως επικεφαλής της κυβέρνησης, φυσικά χρειάζετε να έχεις ένα υψηλό επίπεδο ανοχής, αλλά υπάρχουν σχόλια με τόσο βίαιο περιεχόμενο που κανείς δεν πρέπει να τα ανέχεται», είπε.

Έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένα από τα σχόλια που έχει λάβει, προτείνοντας ότι ίσως άλλοι να βρουν το θάρρος να κάνουν το ίδιο, ώστε οι Δανοί να συζητήσουν ανοιχτά για το ύφος και τους τρόπους διαλόγου.

Πηγή: skai.gr

