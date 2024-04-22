Πίτμπουλ άρπαξαν μωρό από την αγκαλιά του θείου του και το κατασπάραξαν

Ένα μωρό δεκατριών μηνών τραυματίσθηκε θανάσιμα σήμερα το πρωί από δυο σκυλιά ράτσας πίτμπουλ σε ιδιωτική κατοικία στο Σαλέρνο της νότιας Ιταλίας, σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη.

Ενώ το μωρό βρισκόταν στην αγκαλιά του θείου του, ξαφνικά τα δύο σκυλιά -τα οποία ανήκουν σε οικογενειακή φίλη- του επιτέθηκαν, «αρπάζοντάς το» από τον άνδρα και τραυματίζοντάς το σε όλο του το σώμα.

Η μητέρα του παιδιού προσπάθησε να το σώσει, προτάσσοντας το σώμα της ως ασπίδα, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Οι γιατροί με το ασθενοφόρο έφτασαν σε χρόνο ρεκόρ στο σημείο του τραγικού συμβάντος, αλλά το παιδάκι είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, άνδρας που ζούσε στην περιοχή Μαντσιάνα, λίγο έξω από τη Ρώμη, είχε δεχθεί θανάσιμη επίθεση από τρία σκυλιά ράτσας ροτβάιλερ, ενώ έτρεχε σε δασώδη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

