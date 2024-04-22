«Σεισμός» στη φυλακή ανηλίκων Τσέζαρε Μπεκαρία στο Μιλάνο από τη σύλληψη 13 σωφρονιστικών αστυνομικών, που κατηγορούνται για κατάχρηση εξουσίας, κακομεταχείριση των κρατουμένων, βασανιστήρια, πρόκληση σωματικής βλάβης και απόπειρα βιασμού ενός ανήλικου.

Επίσης, με εντολή εισαγγελέα του Μιλάνου, άλλοι 8 σωφρονιστικοί αστυνομικοί παύθηκαν των καθηκόντων τους

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν από τις αρχές του 2022 και βασικής σημασίας για την όλη εξέλιξη των ερευνών, οι οποίες συνεχίζονται, ήταν οι εικόνες που οι δικαστικοί μπόρεσαν να δουν χάρη στις κάμερες ασφαλείας της φυλακής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

