Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άρχισε σήμερα Δευτέρα επίσκεψη στο Ιράκ, την πρώτη εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, με στόχο να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες συνάπτοντας σειρά συμφωνιών που καλύπτουν τη συνεργασία εναντίον των κούρδων μαχητών του PKK, την ενέργεια και το εμπόριο.

Η από μακρόν αναμενόμενη επίσκεψή του είναι η πρώτη από Τούρκο ηγέτη από το 2011 και ακολουθεί χρόνια ασταθών σχέσεων καθώς η Άγκυρα έχει εντείνει τις διασυνοριακές επιχειρήσεις της εναντίον μαχητών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) που έχουν βάσεις στο ορεινό βόρειο Ιράκ, όπου ζουν κυρίως Κούρδοι.

Το Ιράκ έχει δηλώσει πως τέτοιες επιχειρήσεις παραβιάζουν την κυριαρχία του και στοιχίζουν τη ζωή σε αμάχους, όμως η Τουρκία υποστηρίζει πως προστατεύει τον εαυτό της εναντίον του PKK, το οποίο η ίδια, οι ΗΠΑ και άλλοι έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.

Η Τουρκία σχεδιάζει μια νέα επίθεση εναντίον των Κούρδων μαχητών τη φετινή άνοιξη και έχει επιδιώξει τη στρατιωτική συνεργασία του Ιράκ με τη μορφή μιας κοινής αίθουσας επιχειρήσεων, καθώς και να αναγνωρισθεί από τη Βαγδάτη ότι το PKK αποτελεί απειλή για την Τουρκία.

President @RTErdogan was welcomed with an official ceremony at Baghdad International Airport by Prime Minister Mohammed Shia Al Sudani of Iraq and other officials. pic.twitter.com/9yvTe4K2K1 — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 22, 2024

Η συνεργασία σε μεγάλα οικονομικά προγράμματα βρίσκεται επίσης στο τραπέζι.

Το Ιράκ άρχισε πέρυσι το πρόγραμμα μιας Αναπτυξιακής Οδού 17 δισεκ. δολαρίων που επιδιώκει να μετατρέψει τη χώρα σε κόμβο διαμετακόμισης που να συνδέει την Ασία και την Ευρώπη.

Η Βαγδάτη επιδιώκει επίσης μια συμφωνία για να εξασφαλίσει μεγαλύτερο μερίδιο υδάτων από τον Τίγρη και τον Ευφράτη, (ο Τίγρης πηγάζει από την Αρμενία ο Ευφράτης από την Τουρκία) και αποτελούν την κύρια πηγή γλυκού νερού του Ιράκ που μαστίζεται από την ξηρασία.

Ιρακινοί και Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότερα από 20 μνημόνια κατανόησης θα υπογραφούν στη διάρκεια της μονοήμερης επίσκεψης του Ερντογάν.

Το διμερές εμπόριο μειώθηκε σε 19,9 δισεκ. δολάρια το 2023, από 24,2 δισεκ. που ήταν το 2022, σύμφωνα με τα επίσημα τουρκικά στοιχεία. Τους πρώτους τρεις μήνες του 2024, οι εξαγωγές προς το Ιράκ αυξήθηκαν κατά 24,5%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 46,2%.

«Η επίσκεψη πραγματοποιείται έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο προετοιμασιών και από τις δύο πλευρές για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων θεμάτων τα οποία είχαν περιπλέξει κατά το παρελθόν τη σχέση», δήλωσε ο Φαρχάντ Αλααντίν, σύμβουλος του ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι για τις εξωτερικές υποθέσεις.

Ο Ερντογάν συναντάται με τον Σουντάνι και τον πρόεδρο Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ στη Βαγδάτη και στη συνέχεια να μεταβεί στην Αρμπίλ, την επαρχιακή πρωτεύουσα της ημιαυτόνομης ιρακινής περιφέρειας του Κουρδιστάν, για να συναντηθεί με αξιωματούχους του Ιρακινού Κουρδιστάν.

