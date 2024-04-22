Η κατάσταση για την Ουκρανία στην πρώτη γραμμή του μετώπου ενδέχεται να επιδεινώνεται σταθερά τις επόμενες εβδομάδες, προειδοποιεί ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.



Η εκτίμησή του έρχεται ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις αγωνίζονται να συγκρατήσουν τα υπέρτερα σε δυνάμεις και πυρομαχικά ρωσικά στρατεύματα που έχουν προελάσει τους τελευταίους μήνες και αναμένεται να εντείνουν σύντομα την επίθεσή τους.

«Κατά τη γνώμη μας, μια μάλλον δύσκολη κατάσταση μας περιμένει στο εγγύς μέλλον», παραδέχθηκε οστην ουκρανική υπηρεσία του BBC.και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ο Αρμαγεδδών δεν θα συμβεί, όπως λένε τώρα πολλοί άνθρωποι», επέμεινε.. Μιλώ για το μέτωπο συγκεκριμένα… Θα είναι μια δύσκολη περίοδος στα μέσα Μαΐου, αρχές Ιουνίου», εκτίμησε ο Μπουντάνοφ.Η Μόσχα ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι δυνάμεις της είχαν κερδίσει εδάφη κοντά στην πόλη Τσάσιβ Γιαρ στα ανατολικά.Εάν η πόλη, που βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, πέσει, το Κίεβο φοβάται ότι θα ανοίξει ο δρόμος ώστε η Ρωσία να καταλάβει και άλλες σημαντικές πόλεις του Ντονμπάς.Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε από πλευράς του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θέλουν να καταλάβουν, ημερομηνία που γιορτάζεται η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.Το Κίεβο εδώ και μήνες παλεύει με εντεινόμενη έλλειψη πυρομαχικών, αλλά η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες εβδομάδες, με τις ΗΠΑ το Σάββατο να εγκρίνουν τελικά ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειαςγια να βοηθήσουν την Ουκρανία στη σύγκρουση με τη Μόσχα.

