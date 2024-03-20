Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές αποκλείστηκαν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού

Δεν θα επιτραπεί σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να συμμετάσχουν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, ανακοίνωσε την Τρίτη η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Η ΔΟΕ αποφάσισε πέρυσι ότι θα επιτραπεί σε Ρώσους και οι Λευκορώσους αθλητές να συμμετάσχουν στους Αγώνες ως ουδέτεροι αθλητές, χωρίς συνοδευτική εθνική σημαία ή ύμνο. Την Τρίτη, η επιτροπή ανακοίνωσε τους κανόνες που θα διέπουν τη συμμετοχή των ουδέτερων αθλητών.

Κατά την τελετή έναρξης του Ιουλίου, σκάφη που εκπροσωπούν κάθε εθνική αποστολή θα πλεύσουν κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί εκτός σταδίου. Ωστόσο, οι ουδέτεροι αθλητές «δεν θα συμμετάσχουν στην παρέλαση των αποστολών κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης, καθώς είναι μεμονωμένοι αθλητές», ανέφερε η ΔΟΕ.

«Αλλά θα τους δοθεί η ευκαιρία να βιώσουν το γεγονός», πρόσθεσε η επιτροπή.

Η ΔΟΕ είπε ότι αναμένει 36 Ρώσους αθλητές και 22 Λευκορώσους να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Οι αθλητές που «υποστηρίζουν ενεργά τον πόλεμο» στην Ουκρανία ή είναι συμβεβλημένοι με τον στρατό ή τις υπηρεσίες ασφαλείας δεν είναι επιλέξιμοι για να αγωνιστούν.

Η ΔΟΕ είπε ότι θα αποφασίσει «σε μεταγενέστερο στάδιο» εάν θα επιτρέψει σε ουδέτερους αθλητές να συμμετάσχουν στην τελετή λήξης.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απέβαλε σήμερα από τις τάξεις της τη Ρωσική Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, «με άμεση ισχύ», επειδή έθεσε υπό την εξουσία της τους αθλητικούς οργανισμούς στις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές Ντονέτσκ, Χερσώνα, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια.



