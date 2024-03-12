«Λίφτινγκ» σχεδιάζεται για την εμβληματική Τελετή Αφής της Ολυμπιακής φλόγας, ενόψει των Αγώνων του Παρισιού 2024. Στην τελετή, που είναι προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα στην αρχαία Ολυμπία θα δούμε μια νέα Πρωθιέρεια, επανασχεδιασμένες ενδυμασίες των Ιερειών και νέο μουσικοσυνθέτη Τελετών, καθώς η Ελλάδα προσπαθεί να την ανανεώσει.



Η Ολυμπιακή φλόγα θα ανάψει στις 16 Απριλίου στην αρχαία Ολυμπία, γενέτειρα των Αγώνων. Σε μια παραδοσιακή τελετή, η ηθοποιός Μαίρη Μηνά, που θα υποδυθεί την Πρωθιέρεια για πρώτη φορά, θα χρησιμοποιήσει ένα κοίλο κάτοπτρο και τις ακτίνες του ήλιου για να ανάψει τη δάδα.



«Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ελπίζω να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη που μου δείξατε», είπε η Μηνά στην σημερινή παρουσίαση της Τελετής στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, προσθέτοντας: «Είμαι πολύ τυχερή που αναλαμβάνω τώρα τα ηνία».



Οι νέες ενδυμασίες που θα φορέσουν η Μηνά και οι ιέρειες της, θα είναι διαφορετικές από τις προηγούμενες τελετές και θα είναι δίχρωμες (ασπρόμαυρες), εν αντιθέσει με τις μονόχρωμες λευκές ή γαλάζιες του παρελθόντος.



Μετά την παραδοσιακή Τελετή Αφής, η Πρωθιέρεια θα παραδώσει τη φλόγα στον πρώτο λαμπαδηδρόμο, τον Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας Στέφανο Ντούσκο, στην άκρη του αρχαίου Ολυμπιακού σταδίου για την έναρξη της ελληνικής σκυταλοδρομίας των 11 ημερών. Ακολούθως, η φλόγα θα παραδοθεί στους διοργανωτές των Αγώνων του Παρισιού στην Αθήνα στις 26 Απριλίου πριν διανυκτερεύσει στη Γαλλική Πρεσβεία στην ελληνική πρωτεύουσα και στη συνέχεια αναχωρήσει την επόμενη μέρα για τη Γαλλία με ένα τρικάταρτο πλοίο, το «Belem».



Η Ολυμπιακή φλόγα θα φτάσει στη Μασσαλία στις 8 Μαΐου, με έως και 150.000 άτομα να αναμένεται να παραστούν στην τελετή στο Παλιό Λιμάνι της νότιας πόλης πριν ξεκινήσει το γαλλικό σκέλος της σκυταλοδρομίας.



Η Μασσαλία, που ιδρύθηκε από τους Έλληνες αποίκους της Φώκαιας γύρω στο 600 π.Χ., θα φιλοξενήσει τους αγώνες ιστιοπλοΐας.



Η γαλλική λαμπαδηδρομία θα διαρκέσει 68 ημέρες και θα κορυφωθεί με το άναμμα της Ολυμπιακής φλόγας στην Τελετή Έναρξης των Αγώνων στις 26 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

