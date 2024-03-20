Ανατροπή με τον αντιμεταναστευτικό νόμο του Τέξας - Ομοσπονδιακό εφετείο πάγωσε την εφαρμογή του

Ομοσπονδιακό εφετείο πάγωσε τον αμφιλεγόμενο αντιμεταναστευτικό νόμο του Τέξας, έναν από τους αυστηρότερους που έχει υιοθετήσει πολιτεία των ΗΠΑ, λίγες ώρες αφού το Ανώτατο Δικαστήριο άνοιξε τον δρόμο για την εφαρμογή του.

Αργά χθες Τρίτη το ομοσπονδιακό εφετείο με έδρα τη Νέα Ορλεάνη ανακοίνωσε ότι παγώνει την εφαρμογή του νόμου αυτού, γνωστού και ως SB4, μέχρι άλλο εφετείο να εξετάσει τη νομιμότητά του.

Οι δικαστικές περιπέτειες δημιουργούν αβεβαιότητα για το μέλλον του αμφιλεγόμενου μέτρου που προωθεί ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν από την πλευρά της καταγγέλλει ότι ο νόμος θα εμποδίζει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εφαρμόζει τη μεταναστευτική νομοθεσία της.

Ο Άμποτ ενέκρινε τον Δεκέμβριο το νομοσχέδιο, γνωστό και ως SB4, με το οποίο επιτρέπεται στα μέλη των δυνάμεων της τάξης του Τέξας να συλλαμβάνουν όσους θεωρούν ότι έχουν εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ.

Στο παρελθόν αμερικανικά δικαστήρια έχουν κρίνει ότι μόνο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει την μεταναστευτική νομοθεσία της χώρας και όχι μεμονωμένες πολιτείες.

Ο Άμποτ απαντά ότι ο νόμος αυτός είναι απαραίτητος καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν έχει καταφέρει να επιβάλει την ομοσπονδιακή νομοθεσία βάσει της οποίας ποινικοποιείται η παράνομη είσοδος ή επανείσοδος στις ΗΠΑ.

Οι Ρεπουμπλικάνοι επικρίνουν σφοδρά τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου τον αριθμό ρεκόρ των μεταναστών οι οποίοι συλλαμβάνονται να διασχίζουν παράνομα τα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Ο Άμποτ και άλλοι Ρεπουμπλικανοί τάσσονται υπέρ των περιοριστικών πολιτικών του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Η Καρίν Ζαν- Πιέρ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου έχει δηλώσει ότι ο νόμος του Τέξας «θα προκαλέσει χάος και σύγχυση στα νότια σύνορά μας».

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε δικαστικά τον Ιανουάριο κατά του νόμου, ο οποίος επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 5 Μαρτίου. Η Ουάσινγκτον έκρινε ότι παραβιάζει το αμερικανικό Σύνταγμα και την ομοσπονδιακή νομοθεσία καθώς παρεμβαίνει στην εξουσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να ρυθμίζει τα θέματα της μετανάστευσης.

Με βάσει τον νόμο του Τέξας η παράνομη είσοδος ή επανείσοδος στην πολιτεία θεωρείται αδίκημα, με τις ποινές για τους παραβάτες να κυμαίνονται από 180 ημέρες φυλάκιση ως 20 χρόνια κάθειρξη σε περίπτωση υποτροπής. Παράλληλα απαιτεί από τους Τεξανούς δικαστές να ζητούν την επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών στο Μεξικό.

Ωστόσο χθες Τρίτη η Μεξικανή υπουργός Εξωτερικών Αλίσια Μπαρσένα τόνισε ότι η χώρα της «δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση τους επαναπατρισμούς από την πολιτεία του Τέξας».

Δημοσκόπηση της Gallup που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο έδειξε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των Αμερικανών πιστεύει ότι η μετανάστευση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ.

