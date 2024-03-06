Η Ρωσική Ακαδημία Επιστημών αφαίρεσε από το αντεπιστέλλον της μέλος, τη φιλόσοφο Γιούλια Σινεόκαγια, αναμνηστικό μετάλλιο που της είχε απονεμηθεί. Η αφαίρεση του έγινε μετά από αίτημα του βουλευτή της Κρατικής Δούμας Ρομάν Τεριουσκόφ. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών Γκενάντι Κράσνικοφ ανταποκρινόμενος στο αίτημα του, ανέφερε σε επιστολή του, η Σινεόκαγια διαγράφηκε από τον κατάλογο των βραβευθέντων.

Εξηγεί επίσης πως η απόφαση του αυτή βασίζεται στο ότι η επιστήμονας έχει χαρακτηρισθεί «ξένος πράκτορας».

Ο Ρώσος βουλευτής, στην σελίδα του στο Telegram, αναφέρει ότι θα επιδιώξει να σταματήσουν οι αμοιβές που δικαιούται η Σινεόκαγια ως αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Επιστημών, όπως και τη διαγραφή από την Ακαδημία όλων των επιστημόνων, που έχουν χαρακτηρισθεί «ξένοι πράκτορες».

Η Γιούλια Σινεόκαγια είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας, καθηγήτρια και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Επιστημών. Είναι ειδικός στην γερμανική φιλοσοφία, την ιστορία της ευρωπαϊκής και ρωσικής φιλοσοφίας του δεύτερου μισού του 19ου- 20ου αιώνα.

Μετά την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία η Σινεόκαγια καταδίκασε τον πόλεμο και μετοίκησε στο Παρίσι, όπου ασχολείται με έρευνες στο πανεπιστήμιο Παντεόν- Σορβόννης.

Στο Παρίσι, υπήρξε μια από τους ιδρυτές του Ανεξάρτητου Ινστιτούτου Φιλοσοφίας, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών που εγκατέλειψαν τη Ρωσία, λόγω των διαφωνιών τους με την πολιτική του Κρεμλίνου. Τον Φεβρουάριο η Σινεόκαγια συμπεριλήφθη στον κατάλογο των «ξένων πρακτόρων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

