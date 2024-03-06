Λογαριασμός
Η φον ντερ Λάιεν καταδικάζει την επίθεση στην Οδησσό: «Κανείς δεν πτοείται από αυτή τη νέα απόπειρα τρομοκρατίας»

«Περισσότερο από ποτέ, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας» καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Μετά τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδικάζει την επίθεση στην Οδησσό: «Καταδικάζω έντονα την αποτρόπαια επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό κατά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Κυριάκου Μητσοτάκη» αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπογραμμίζει ότι «κανείς δεν πτοείται από αυτή τη νέα απόπειρα τρομοκρατίας - σίγουρα ούτε οι δύο ηγέτες στο έδαφος ούτε ο γενναίος λαός της Ουκρανίας».

«Περισσότερο από ποτέ, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας» καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

