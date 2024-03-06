ΟΗΕ: Το 2023 ήταν το πιο φονικό έτος για μετανάστες

Τουλάχιστον 8.565 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε μεταναστευτικές διαδρομές σε όλο τον κόσμο πέρυσι, με αποτέλεσμα το 2023 να γίνει το πιο φονικό έτος στα χρονικά για τους μετανάστες, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους μετανάστες.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) δήλωσε πως ο αριθμός των θανάτων μεταναστών που καταγράφηκε πέρυσι υπερέβη τον αριθμό των νεκρών και αγνοουμένων παγκοσμίως που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο έτος-ρεκόρ το 2016, όταν 8.084 άνθρωποι είχαν πεθάνει.

Ο απολογισμός των θανάτων πέρυσι ήταν επίσης 20% μεγαλύτερος σε σχέση με το 2022.

"Αυτοί οι τρομακτικοί αριθμοί που συνέλεξε το πρόγραμμα Missing Migrants Project είναι επίσης μια υπενθύμιση ότι πρέπει να επαναδεσμευθούμε για μεγαλύτερη δράση που μπορεί να διασφαλίσει ασφαλή μετανάστευση για όλους, έτσι ώστε σε δέκα χρόνια από σήμερα, οι άνθρωποι να μην χρειάζεται να διακινδυνεύουν τη ζωή τους σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής", δήλωσε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια επιχειρήσεων του ΔΟΜ Ουγκότσι Ντάνιελς.

Το Missing Migrants Project, μια πρωτοβουλία του ΔΟΜ που καταγράφει θανάτους και εξαφανίσεις μεταναστών από το 2014, διαπίστωσε ότι ο διάπλους της Μεσογείου εξακολουθεί να είναι η πιο φονική για τους μετανάστες διαδρομή καθώς τουλάχιστον 3.129 θάνατοι και εξαφανίσεις καταγράφηκαν πέρυσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.