Διαδηλωτές αγρότες συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στη Βαρσοβία σήμερα, με τις αρχές να κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού και να κατηγορούν τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις για βία εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Χιλιάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν στην πολωνική πρωτεύουσα, βάζοντας φωτιά σε λάστιχα αυτοκινήτων και πετώντας κροτίδες, καθώς ζητούσαν να μπει ένα τέλος στις φθηνές εισαγωγές και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που, όπως υποστηρίζουν, πλήττουν τον βιοπορισμό τους.

Polish police deploy tear gas against peaceful farmers protesting in Warsaw, Poland.



It reflects the consequences of electing an EU-aligned leader to govern the nation.



pic.twitter.com/AVsbCwVy6F — Jack (@jackunheard) March 6, 2024

«Εξαιτίας της σωματικής επιθετικότητας εναντίον αστυνομικών από ορισμένους από τους ανθρώπους που διαμαρτύρονταν… ήταν αναγκαίο να γίνει χρήση άμεσων καταναγκαστικών μέτρων», έγραψε η αστυνομία της Βαρσοβίας σε μια ανάρτησή της στο Χ.

«Συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των αστυνομικών μας, μεταξύ άλλων το να πετούν πέτρες εναντίον τους, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ελαφρά τη καρδία και απαιτείται μια σκληρή και αποφασιστική απάντηση».

BREAKING – Most violent anti-EU, Pro-Russian farmers spreading chaos in the Polish capital of Warsaw, near the perimeter of the parliament building. #FarmersProtest #Poland #Warsaw pic.twitter.com/3jUx37hwpa — SpicyConspiracy (@SpConspiracy) March 6, 2024

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως αστυνομικοί τραυματίστηκαν και περίπου 12 άνθρωποι συνελήφθησαν.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως είδε αστυνομικούς να κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον ενός διαδηλωτή που κρατούσε μια σημαίας της Πολωνίας και έναν άλλο να πετά ένα αντικείμενο εναντίον της αστυνομίας λίγο μετά.

Πολωνικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα όπου διακρίνονται διαδηλωτές να εισέρχονται με τη βία στον περίβολο του κοινοβουλίου προτού τους απωθήσει η αστυνομία.

Farmers in Poland peacefully protesting are getting manhandled by the police.



Compare this to the kid gloves they treat illegals with.



Unreal.pic.twitter.com/ixidzLTWCU — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 6, 2024

Νωρίτερα σήμερα, διαδηλωτές μετέφεραν και κατόπιν έβαλαν φωτιά σε ένα φέρετρο, στο οποίο είχαν κρεμάσει μια επιγραφή που έγραφε «αγρότης, έζησε 20 χρόνια, σκοτώθηκε από την Πράσινη Συμφωνία», ενώ κατέκλυσαν τον δρόμο μπροστά από το γραφείο του πρωθυπουργού της χώρας, κορνάροντας και κρατώντας σημαίες της Πολωνίας προτού διαδηλώσουν προς το κοινοβούλιο.

Πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικοί σταθμοί έδειχναν τρακτέρ στα περίχωρα της Βαρσοβίας να τα σταματούν για να μην εισέλθουν στην πόλη και αγρότες να αποκλείουν δρόμους σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

