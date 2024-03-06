ΙΑΕΑ: Προειδοποιεί τη Ρωσία να μην προχωρήσει σε εσπευσμένη επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ-IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι προειδοποίησε σήμερα τη Ρωσία εναντίον οποιασδήποτε εσπευσμένης επαναλειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Γκρόσι βρίσκεται στη Ρωσία και αναμένεται κατά την επίσκεψή του να έχει την πρώτη του συνάντηση μετά το 2022 με τον πρόεδρό της Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την οποία θα θίξει κυρίως το θέμα της «επισφαλούς» κατάστασης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη.

Ο σταθμός, που τελεί υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων από τον Μάρτιο του 2022, βρέθηκε πολλές φορές στο στόχαστρο βομβαρδισμών και αποκόπηκε επανειλημμένως από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται ότι η άλλη θέλει να προκαλέσει εκεί καταστροφή.

Ο Γκρόσι δήλωσε σήμερα στο AFP από το Σότσι, στη νότια Ρωσία, ότι εξήγησε στους συνομιλητές του πως οποιαδήποτε επαναλειτουργία του σταθμού της Ζαπορίζια «θα απαιτούσε ορισμένες σοβαρές σκέψεις».

«Πρόκειται για ζώνη στρατιωτικών μαχών. Μια ενεργή ζώνη μαχών», υπογράμμισε ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού, υπενθυμίζοντας ότι η λειτουργία του σταθμού έχει σταματήσει «για μακρά περίοδο» και ότι θα πρέπει ως εκ τούτου να υπάρξει «ένας ορισμένος αριθμός αξιολογήσεων για την ασφάλεια».

Ο επικεφαλής της ρωσικής πυρηνικής υπηρεσίας Rosatom Αλεξέι Λίκατσεφ επιβεβαίωσε στα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ότι συζήτησε με τον Γκρόσι «τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια (του σταθμού) όχι μόνον σε κατάσταση διακοπής, αλλά και σε κατάσταση ενεργούς λειτουργίας».

Ο Ραφαέλ Γκρόσι έκρινε εξάλλου στις δηλώσεις που έκανε στο AFP ότι είναι «πολύ σημαντικό να συνεχιστεί ο διάλογος με τη Ρωσία».

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας είχε συναντηθεί τελευταία φορά με τον Πούτιν τον Οκτώβριο του 2022 και έχει μεταβεί πολλές φορές στην Ουκρανία για να συναντηθεί εκεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Έχει ζητήσει από τη Ρωσία και την Ουκρανία «να επιδεικνύουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» για να αποφευχθεί ένα πυρηνικό δυστύχημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση παραμένει «πολύ ανησυχητική» στον σταθμό της Ζαπορίζια.

Πηγή: skai.gr

