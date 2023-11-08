Ρωσία: Zωγράφος αντιμέτωπη με 8 χρόνια φυλακή για αντιπολεμική διαμαρτυρία

Ο εισαγγελέας σε δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης ζήτησε να επιβληθεί ποινή φυλάκισης οκτώ ετών στην ζωγράφο Αλεξάντρα Σκοτσιλένκο η οποία συνελήφθη επειδή διαμαρτυρήθηκε κατά του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αντικαθιστώντας τις ετικέτες τιμών σε σουπερμάρκετ με απομιμήσεις ετικετών που έγραφαν αντιπολεμικά συνθήματα.

Ο εισαγγελέας Αλεξάντερ Γκλάντισεφ, ζήτησε σήμερα από τον δικαστή στην Αγία Πετρούπολη να την καταδικάσει σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και να της απαγορεύσει τη χρήση του Διαδικτύου για τρία χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση των δικαστηρίων της Αγίας Πετρούπολης.

Η εισαγγελία την είχε κατηγορήσει προηγουμένως ότι διέπραξε όπως είπε σοβαρό έγκλημα από «πολιτικό μίσος προς τη Ρωσική Ομοσπονδία» και δήλωσε ότι γνώριζε ακριβώς τι έκανε.

Η 33χρονη Αλεξάντρα Σκοτσιλένκο πραγματοποίησε την διαμαρτυρία της πέρυσι στις 31 Μαρτίου, αντικαθιστώντας σε κεντρικό σουπερμάρκετ της πόλης τις ετικέτες τιμών, με απομιμήσεις ετικέτων που έγραφαν εκκλήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Σκοτσιλένκο, η οποία αρνείται την κατηγορία δηλώνοντας ότι η διαμαρτυρία της ήταν εντελώς ειρηνική, συνελήφθη στις 11 Απριλίου 2022, μετά από καταγγελία ενός πελάτη για την ενέργειά της. Δικάζεται με την κατηγορία της εν γνώσει της διασποράς ψευδών πληροφοριών για τον ρωσικό στρατό, αδίκημα που στην περίπτωσή της τιμωρείται με ποινή έως 10 ετών, αλλά που μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης 15 ετών.

Η Σκοτσιλένκο, η οποία χαμογελούσε όντας μέσα στον κλωβό της αίθουσας του δικαστηρίου, κατηγορήθηκε ότι διασπείρει ψευδείς πληροφορίες για τον ρωσικό στρατό, οι οποίες προβλέπουν ποινές φυλάκισης έως 10 ετών.

Αντίγραφα των απομιμήσεων ετικετών στις οποίες έγραφε τα αντιπολεμικά της συνθήματα παραμένουν σε ιστοσελίδα που διατηρούν οι υποστηρικτές της, οι οποίοι πιέζουν για την απελευθέρωσή της.

Μία από τις ετικέτες κατηγορούσε τον ρωσικό στρατό ότι βομβάρδισε ένα θέατρο στην πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης, όπου είχαν καταφύγει περίπου 400 άνθρωποι - μια κατηγορία που η Μόσχα δήλωσε τότε ότι ήταν ψευδής.

Μια άλλη ετικέτα έγραφε ότι η Ρωσία στέλνει στρατιώτες για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, μια τρίτη επικαλείτο φερόμενους τραυματίες και επέκρινε την κρατική τηλεόραση ότι δεν μιλάει γι' αυτούς, και μια τέταρτη επέκρινε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι λέει ψέματα και έγραφε για «άσκοπους θανάτους».

Μια πέμπτη ετικέτα έγραφε: «Ο προπάππους μου δεν πολέμησε στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο (Β' Παγκόσμιο Πόλεμο) για τέσσερα χρόνια προκειμένου η Ρωσία να γίνει φασιστικό κράτος και να επιτεθεί στην Ουκρανία».

Η επόμενη ακρόαση για την υπόθεση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

