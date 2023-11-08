Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, καλείται σήμερα ως μάρτυρας στην ιστορική δίκη του πατέρα της και πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ , ο οποίος κατηγορείται για απάτη.

Η Ιβάνκα Τραμπ θα καταθέσει δύο ημέρες μετά την 4ωρη και «εκνευριστική» κατάθεση του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την αποτίμηση του διαμερίσματός της στη Νέα Υόρκη, την εισαγωγή του πατέρα της σε μια προσωπική ομάδα διαχείρισης περιουσίας στη Deutsche Bank και δύο συμφωνίες ακινήτων του Trump Organization που η ίδια διαχειρίστηκε και οι οποίες οδήγησαν σε δάνεια για μια λέσχη γκολφ στο Μαϊάμι και το Παλιό Ταχυδρομείο στην Ουάσιγκτον.

Είναι μάλιστα το 4ο και τελευταίο μέλος της οικογένειας Τραμπ που θα καταθέσει.

Η Ιβάνκα ήταν στέλεχος στον Οργανισμό Τραμπ μέχρι το 2017, όταν έφυγε για να πάει μαζί με τον πατέρα της στον Λευκό Οίκο. Αρχικά ήταν κατηγορούμενη στη μήνυση, αλλά εφετείο της Νέας Υόρκης απέρριψε τις αξιώσεις εναντίον της στις 27 Ιουνίου, κρίνοντας ότι είχαν παραγραφεί από το καθεστώς παραγραφής της πολιτείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για απάτη με λογιστικές μεθόδους του ομίλου του, οι οποίες οδήγησαν σε υπερβολική εκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας του και του επέτρεψαν να εξασφαλίζει τραπεζικά δάνεια και ασφαλιστικά συμβόλαια με ευνοϊκότερους όρους.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η εταιρεία υποτίμησε την αξία της περιουσίας του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, καθώς και εκείνη του γηπέδου γκολφ Ντόραλ ενώ υπερτίμησε την αξία του Πύργου Τραμπ στη Νέα Υόρκη, μεταξύ άλλων.

Προσπάθησε όμως να υποβαθμίσει τη σημασία αυτών των εκτιμήσεων, τονίζοντας: «Δεν ήταν σημαντικό. Το κάνατε σημαντικό, αλλά δεν ήταν».

Εάν καταδικαστεί, ο Τραμπ θα μπορούσε να υποχρεωθεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους 250 εκατ. δολαρίων και να πάψει να έχει δικαίωμα να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.



