«Δεν σκοπεύουμε να καταλάβουμε τη Λωρίδα της Γάζας», λέει ισραηλινός αξιωματούχος

Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να επανακαταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας ή να την θέσει υπό τον έλεγχό του «για πολύ καιρό», ανέφερε ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους κατά των μαχητών της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Εκτιμούμε ότι οι τρέχουσες επιχειρήσεις μας είναι αποτελεσματικές και επιτυχημένες και θα συνεχίσουμε τις πιέσεις», είπε ο αξιωματούχος αυτός μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον αργά το βράδυ της Τρίτης, υπό τον όρο να παραμείνει ανώνυμος.

«Δεν θα είναι για απεριόριστο διάστημα, ούτε για πάντα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.