Λήξη συναγερμού για τη βόμβα που υποτίθεται ότι είχε τοποθετηθεί σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπίλεφελντ της Γερμανίας, καθώς δεν εντοπίστηκε κάποιος μηχανισμός. Τα δρομολόγια των τρένων αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου το βράδυ αναφέρει η BILD.

Η προηγούμενη είδηση

Συναγερμός για βόμβα έχει σημάνει σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Μπίλεφελντ στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία μετά από τηλεφώνημα αγνώστου.

Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός στο Μπίλεφελντ έχει αποκλειστεί αναφέρει η BILD.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ένας άνδρας κάλεσε την αστυνομία το απόγευμα και είπε ότι σε πέντε λεπτά θα εκραγεί βόμβα στον σιδηροδρομικό σταθμό. Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την απειλή ως σοβαρή – ειδικά μετά τις απειλές για τον καθεδρικό ναό της Κολωνίας.

Οι ειδικές δυνάμεις ερευνούν τον σιδηροδρομικό σταθμό -κυρίως τους κάδους απορριμμάτων- για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Τα δρομολόγια των τρένων σταμάτησαν. Τα τρένα που πρέπει να φτάσουν στο Μπίλεφελντ ή να περάσουν από το σταθμό εκτρέπονται ή περιμένουν σε άλλους σταθμούς.

