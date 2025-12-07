Το Κρεμλίνο εξήρε την Κυριακή τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τη «μια ενθαρρυντική αλλαγή πολιτικής που ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη ρωσική σκέψη».

Το έγγραφο του Λευκού Οίκου δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, επικρίνει την ΕΕ, και αναφέρει ότι κινδυνεύει με «πολιτισμική κατάρρευση», ενώ παράλληλα καθιστά σαφές ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να δημιουργήσουν καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία.

«Οι προσαρμογές που βλέπουμε αντιστοιχούν από πολλές απόψεις στο όραμά μας», δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ αναφέρει ο Guardian. Χαιρέτησε τα σημάδια ότι η κυβέρνηση Τραμπ «τάσσεται υπέρ του διαλόγου και της οικοδόμησης καλών σχέσεων». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το υποτιθέμενο «βαθύ κράτος» των ΗΠΑ θα μπορούσε να προσπαθήσει να σαμποτάρει το όραμα του Τραμπ.

Η νέα εξέλιξη συνέβη καθώς οι προσπάθειες του Λευκού Οίκου να προωθήσει μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία εισέρχονται σε κρίσιμη φάση. Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της επίτευξης συμφωνίας, αλλά υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι είτε η Ουκρανία είτε η Ρωσία είναι πρόθυμες να υπογράψουν τη συμφωνία-πλαίσιο που συνέταξε η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ.

«Στη γωνία» ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τη Ντάουνινγκ Στριτ τη Δευτέρα για μια τετραμερή συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Ο Ζελένσκι έχει προηγουμένως ζητήσει από τους Ευρωπαίους συμμάχους υποστήριξη σε περιόδους που ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να πιέσει την Ουκρανία να συμφωνήσει να παραδώσει εδάφη. Ένα βασικό ζήτημα για το Κίεβο είναι ποιες εγγυήσεις ασφαλείας θα λάβει εάν συμφωνήσει να παραιτηθεί από τον έλεγχο ορισμένων εδαφών.

Το βράδυ του Σαββάτου ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι είχε μια «ουσιαστική τηλεφωνική κλήση» με Αμερικανούς αξιωματούχους αφότου ολοκλήρωσαν τριήμερες συνομιλίες με μια ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα. Αυτές οι συναντήσεις ακολούθησαν μια επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Μια πηγή δήλωσε στο Axios ότι η κλήση διήρκεσε δύο ώρες και ήταν «δύσκολη».

🇷🇺Russian propagandists have released previously unseen footage of the Putin–Wikoff–Kushner meeting



After these talks, the Americans were supposed to meet with Volodymyr Zelensky — but the meeting was abruptly canceled.



At the same time, Russian officials mysteriously claimed… pic.twitter.com/d1F5W4DbuP — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

«Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται καλή τη πίστει με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είπε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν «βασικά σημεία που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τον τερματισμό της αιματοχυσίας και να εξαλείψουν την απειλή μιας νέας ρωσικής πλήρους κλίμακας εισβολής».

Δεν είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ ή η Ευρώπη είναι πρόθυμες να προσφέρουν το είδος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα αποτρέψουν πραγματικά τη Ρωσία από το να εισβάλει ξανά. Ούτε είναι πιθανό ο Βλαντίμιρ Πούτιν να συμφωνήσει σε αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ισχυριστεί ότι βρίσκονται κοντά σε μια βιώσιμη συμφωνία σε πολλές περιπτώσεις από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του, μόνο και μόνο για να αποκαλυφθεί ότι οι ισχυρισμοί ήταν ευσεβείς πόθοι.

Ο απερχόμενος απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε σε ένα φόρουμ άμυνας το Σάββατο ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται «στα τελευταία 10 μέτρα». Είπε ότι υπάρχουν δύο εκκρεμή ζητήματα: το εδαφικό και η τύχη του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια.

Ο Κέλογκ θεωρείται ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους λίγο πιο κοντά στις θέσεις του Κιέβου, αλλά πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιανουάριο και ήταν παρών στις συνομιλίες στη Φλόριντα. Πολλοί άλλοι στην αυλή του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Γουίτκοφ, ήταν πολύ πιο ανοιχτοί στο να υιοθετήσουν ρωσικές θέσεις. Ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ ο Νεότερος, δήλωσε την Κυριακή σε ένα φόρουμ στη Ντόχα ότι ο Ζελένσκι συνεχίζει σκόπιμα τη σύγκρουση από φόβο μήπως χάσει την εξουσία αν ο πόλεμος τελειώσει. Δήλωσε δε, ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το βιβλιάριο επιταγών».

Οι αναλυτές στο Κίεβο λένε ότι η κατάσταση δεν είναι ακόμη τόσο άσχημη ώστε η Ουκρανία να αναγκαστεί να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία απλώς και μόνο για να αποτρέψει τη συνέχιση του πολέμου, αλλά προσθέτουν ότι ένας δύσκολος και ενδεχομένως ζοφερός χειμώνας την περιμένει, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές, διακόπτοντας την παροχή ενέργειας και θέρμανσης για εκατομμύρια Ουκρανούς.

Η εξάντληση αρχίζει να βασανίζει την Ουκρανία καθώς εισέρχεται στον τέταρτο χειμώνα γενικευμένου πολέμου, και ο Ζελένσκι έχει αποδυναμωθεί από ένα σκάνδαλο διαφθοράς που έχει αγγίξει πολλούς συνεργάτες και έχει οδηγήσει στην παραίτηση του προσωπάρχη του, Αντρίι Γέρμακ, εξέλιξη που η Μόσχα εκμεταλλεύεται.

Kαι στο «στόχαστρο» του Μασκ η Ευρώπη

Την ίδια στιγμή, νέα εμπρηστική επίθεση στην ΕΕ εξαπέλυσε την Κυριακή ο Ίλον Μασκ με αλλεπάλληλα μηνύματά του στο X. Αργότερα, ανακοίνωσε ότι το X είναι η νο. 1 πηγή ενημέρωσης για όλες τις χώρες της Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου της για την αγορά και παρακολούθηση διαφημίσεων στο X — αφότου επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας της ΕΕ.

Το πρόστιμο προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου, που τάσσεται κατά των ευρωπαϊκών κανονισμών διαφάνειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

