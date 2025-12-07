«Το καθεστώς του Κιέβου έχει μετατραπεί σε μια διεθνή ταξιαρχία διαφθοράς για την άντληση χρημάτων μέσω της Ουκρανίας» υποστήριξε την Κυριακή η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Ουκρανοί πατριώτες», είπε ειρωνικά, σχολιάζοντας αναφορές ότι ανώτεροι Ουκρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμπλέκονταν στο σχέδιο διαφθοράς μαζί με επιχειρηματίες.

«Τώρα είναι σαφές γιατί είναι όλα το ίδιο για τον [Βολοντίμιρ] Ζελένσκι είτε πρόκειται για μια βισιβάνκα (ουκρανική παραδοσιακή ενδυμασία) είτε για μια κοσοβορότκα (ένα ρωσικό αγροτικό πουκάμισο με κούμπωμα στο γιακά στο πλάι). Επειδή είναι μια διεθνής ταξιαρχία για την άντληση χρημάτων μέσω της Ουκρανίας».

«Τώρα είναι σαφές γιατί το καθεστώς απαγορεύει στους Ουκρανούς να μιλούν και να μαθαίνουν ρωσικά, να διαβάζουν Ρώσους κλασικούς, γιατί ξαναγράφουν την ιστορία της Ουκρανίας. Επειδή οι μορφωμένοι άνθρωποι θα κάνουν ερωτήσεις και η διεθνής διαφθορά, με την Ουκρανία να είναι η καρδιά της, χρειάζεται σιωπή που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εξουδετέρωσης της συνείδησης του έθνους», δήλωσε δε, σύμφωνα με το TASS.

Στις 10 Νοεμβρίου, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO), και οι δύο ανεξάρτητες από το γραφείο του Ζελένσκι, ανακοίνωσαν έρευνα για ένα μεγάλο σχέδιο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, με την ονομασία Επιχείρηση Μίδας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην ενεργειακή εταιρεία Energoatom και στις κατοικίες του επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς και του τέως υπουργού Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουσένκο, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Ενέργειας της χώρας κατά τη στιγμή των γεγονότων που διερευνώνται. Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες στο σχέδιο είχαν ξεπλύνει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια. Η NABU άρχισε επίσης να δημοσιεύει ηχογραφήσεις συνομιλιών από το διαμέρισμα του Μίντιτς, οι οποίες αποκάλυψαν συζητήσεις για διαφθορά.

Στις 11 Νοεμβρίου, μαζί με τον Μίντιτς, απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην υπόθεση κατά του πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργού Εθνικής Ενότητας Αλεξέι Τσερνίσοφ, ο οποίος θεωρείται επίσης μέλος του στενού κύκλου του Ζελένσκι. Ωστόσο, ο Μίντιτς έφυγε από τη χώρα λίγες ώρες πριν από την έναρξη της έρευνας και βρίσκεται τώρα στο Ισραήλ. Στις 17 Νοεμβρίου, αναφορές ανέφεραν ότι ο Αντρέι Γερμάκ ενδέχεται να εμφανιστεί στα αρχεία της υπόθεσης Μίντιτς με το ψευδώνυμο «Αλί Μπαμπά».

Στις 28 Νοεμβρίου, το διαμέρισμα και το γραφείο του Γερμάκ ερευνήθηκαν από αξιωματικούς της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς. Την ίδια ημέρα, ο Ζελένσκι τον καθαίρεσε.

