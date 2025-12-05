Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του στο πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα Χ, ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Μασκ, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε το πρόστιμο των 140 εκατομμυρίων δολαρίων ως «επίθεση στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις» και όχι μόνο στην ίδια την πλατφόρμα. Τόνισε επίσης ότι «η εποχή της λογοκρισίας των Αμερικανών στο διαδίκτυο έχει τελειώσει».

Το πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πλατφόρμα X για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που ορίζει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τη χρήση παραπλανητικού σχεδιασμού στο «μπλε σήμα», την έλλειψη διαφάνειας στις διαφημίσεις και την αποτυχία παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το μπλε σήμα στους «επαληθευμένους λογαριασμούς» παραπλανά τους χρήστες, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να το αποκτήσει πληρώνοντας, χωρίς ουσιαστική επαλήθευση της ταυτότητάς του. Αυτό δυσχεραίνει την αξιολόγηση της αυθεντικότητας των λογαριασμών και του περιεχομένου από τους χρήστες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή η πρακτική εκθέτει τους χρήστες σε κινδύνους απάτης, όπως η πλαστοπροσωπία, και σε άλλες μορφές χειραγώγησης από κακόβουλους παράγοντες. Αν και ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες δεν απαιτεί υποχρεωτική επαλήθευση χρηστών, απαγορεύει στις πλατφόρμες να παρουσιάζουν ψευδώς έναν λογαριασμό ως επαληθευμένο χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικός έλεγχος.

Πηγή: skai.gr

