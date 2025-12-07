Ο επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ διεμήνυσε σήμερα Κυριακή ότι η Κίτρινη Γραμμή οριοθέτησης στη Λωρίδα της Γάζας είναι το "νέο σύνορο" με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Μιλώντας στη Λωρίδα της Γάζας σε έφεδρους στρατιώτες, ο υποστράτηγος Ζαμίρ διεμήνυσε ότι "η Κίτρινη Γραμμή αποτελεί ένα νέο σύνορο - μια προκεχωρημένη γραμμή άμυνας για τις (ισραηλινές) τοποθεσίες και μια γραμμή επίθεσης", σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων τόνισε ότι ο στρατός "δεν πρέπει να εφησυχάζει. Πρέπει να προετοιμαστούμε σε όλα τα πεδία και να διατηρήσουμε την ετοιμότητα και την επαγρύπνηση παράλληλα με την τήρηση των επιχειρησιακών κανόνων".

"Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις προετοιμάζονται για το σενάριο ενός αιφνιδιαστικού πολέμου. Αυτός είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του επερχόμενου πολυετούς σχεδίου", πρόσθεσε ο Ζαμίρ.

Τα ισραηλινά στρατεύματα προβλέπεται, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς, να αποχωρήσουν σταδιακά από τη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια πρώτη αποχώρηση εντός του εδάφους που διαμορφώνεται από την Κίτρινη Γραμμή, η οποία ακολούθησε την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

