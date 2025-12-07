Ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο Νεότερος υποστήριξε σε φόρουμ στη Ντόχα ότι οι ουκρανικές αρχές στέλνουν «φτωχούς χωρικούς» στο μέτωπο, ενώ όλοι οι πλούσιοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα εδώ και καιρό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μειώσει την εμπλοκή του στον πόλεμο στην Ουκρανίας, άφησε να εννοηθεί ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου των ΗΠΑ.

«Αυτό το καλοκαίρι, ήμουν στο Μονακό με την όμορφη κοπέλα μου, τη Μπετίνα, και οδηγούσαμε στην πόλη. Και να τι είδα: οποιαδήποτε μέρα, περίπου το 50% των supercars - Bugatti, Ferrari και τα συναφή - είχαν ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Πιστεύουμε πραγματικά ότι όλα αυτά κερδήθηκαν στην Ουκρανία;»

Donald Trump Jr. on Ukrainian cars in Monaco and on the war as a business for Zelensky's government. pic.twitter.com/Od57Y3Kher — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) December 7, 2025

«Ήμουν στην Ουκρανία πριν από 20 χρόνια - σίγουρα δεν υπήρχε ακριβώς "πληθώρα πλούτου" τότε. Και τώρα βλέπουμε τον δεύτερο στην ιεραρχία της χώρας (σ.σ Γέρμακ) να συλλαμβάνεται για κλοπή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων».

«Όταν βλέπεις ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας σε κάθε supercar στο Μονακό, συνειδητοποιείς ότι οι πλούσιοι έχουν φύγει. Επέτρεψαν, όπως το βλέπουν, στους «χωρικούς» να πολεμήσουν στο μέτωπο. Και δεν είχαν κανένα κίνητρο να σταματήσουν τον πόλεμο επειδή τα χρήματα συνέχιζαν να ρέουν. Τα έκλεψαν και κανείς δεν νοιάστηκε».

Donald Trump Jr. said his father could potentially reduce U.S. involvement in Ukraine, describing him as unpredictable and unwilling to follow traditional Washington thinking. pic.twitter.com/JqqRGoBC96 — Open Source Intel (@Osint613) December 7, 2025

«Το ίδιο ισχύει και με τον Πούτιν. Δεν ήταν οι γιοι των ολιγαρχών που πήγαν στον πόλεμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο Νεότερος δεν κατέχει θεσμικό ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, αλλά θεωρείται πρόσωπο με επιρροή στον Λευκό Οίκο.

