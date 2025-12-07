Ρωσικό δίκτυο δημοσίευσε προηγουμένως αδημοσίευτα πλάνα από τη συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ-Κούσνερ την περασμένη Τρίτη. Μετά από αυτές τις συνομιλίες, οι Αμερικανοί επρόκειτο να συναντηθούν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά η συνάντηση ακυρώθηκε ξαφνικά.

🇷🇺Russian propagandists have released previously unseen footage of the Putin–Wikoff–Kushner meeting



After these talks, the Americans were supposed to meet with Volodymyr Zelensky — but the meeting was abruptly canceled.



At the same time, Russian officials mysteriously claimed… pic.twitter.com/d1F5W4DbuP December 7, 2025

Ταυτόχρονα, Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι το ειρηνευτικό σχέδιο είχε συνταχθεί με «μεγάλη προσοχή στις απαιτήσεις της Ρωσίας».

«To ύφος, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει τη συνάντηση ο Ρώσος δημοσιογράφος, δείχνει ανωτερότητα των Ρώσων και σαρκασμό προς την αμερικανική αντιπροσωπεία» σχολίαζαν Ουκρανοί.

Το βράδυ του Σαββάτου ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι είχε μια «ουσιαστική τηλεφωνική κλήση» με Αμερικανούς αξιωματούχους αφότου ολοκλήρωσαν τριήμερες συνομιλίες με μια ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα. Αυτές οι συναντήσεις ακολούθησαν μια επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Μια πηγή δήλωσε στο Axios ότι η κλήση διήρκεσε δύο ώρες και ήταν «δύσκολη».

Το Κρεμλίνο εξήρε την Κυριακή τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τη «μια ενθαρρυντική αλλαγή πολιτικής που ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη ρωσική σκέψη».

Το έγγραφο του Λευκού Οίκου δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, επικρίνει την ΕΕ, και αναφέρει ότι κινδυνεύει με «πολιτισμική κατάρρευση», ενώ παράλληλα καθιστά σαφές ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να δημιουργήσουν καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία.

Ο απερχόμενος απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε σε ένα φόρουμ άμυνας το Σάββατο ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται «στα τελευταία 10 μέτρα». Είπε ότι υπάρχουν δύο εκκρεμή ζητήματα: το εδαφικό και η τύχη του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.