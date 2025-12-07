Κέλογκ για Ουκρανία: Πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης – Ντονμπάς και Ζαπορίζια τα δύο εκκρεμή ζητήματα

Ο απερχόμενος απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουκρανία δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι «πολύ κοντά» και τώρα εξαρτάται από την επίλυση δύο βασικών εκκρεμών ζητημάτων: Το μέλλον της περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας και ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, μετά από οκτώ χρόνια συγκρούσεων μεταξύ των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών και των ουκρανικών στρατευμάτων στο Ντονμπάς, που αποτελείται από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, ο οποίος πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του τον Ιανουάριο, δήλωσε στο Reagan National Defense Forum ότι οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης βρίσκονται στα «τελευταία 10 μέτρα», τα οποία, όπως είπε, είναι πάντα τα πιο δύσκολα.

Τα δύο κύρια εκκρεμή ζητήματα, σύμφωνα με τον Κέλογκ, αφορούν το έδαφος - κυρίως το μέλλον του Ντονμπάς - και το μέλλον του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Αν επιλύσουμε αυτά τα δύο ζητήματα, πιστεύω ότι τα υπόλοιπα θα πάνε αρκετά καλά», δήλωσε ο Κέλογκ. «Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Είμαστε πραγματικά πολύ κοντά», είπε ο Κέλογκ.

Ο Κέλογκ, απόστρατος υποστράτηγος που υπηρέτησε στο Βιετνάμ, τον Παναμά και το Ιράκ, δήλωσε ότι η κλίμακα των θανάτων και των τραυματισμών που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «φρικτή» και άνευ προηγουμένου για έναν περιφερειακό πόλεμο.

Ακόμη, δήλωσε ότι, συνολικά, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν υποστεί περισσότερες από 2 εκατομμύρια απώλειες, συμπεριλαμβανομένων νεκρών και τραυματιών, από την έναρξη του πολέμου. Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δημοσιοποιούν αξιόπιστες εκτιμήσεις για τις απώλειές τους, σημειώνει το Reuters.

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι οι εκτιμήσεις της Δύσης και της Ουκρανίας υπερβάλλουν τις απώλειές της. Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι η Μόσχα υπερβάλλει τις εκτιμήσεις για τις απώλειες της Ουκρανίας.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, ολόκληρο το Λουγκάνσκ, περισσότερο από το 80% του Ντονέτσκ, περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, καθώς και τμήματα των περιφερειών Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Τον περασμένο μήνα διέρρευσε ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, προκαλώντας ανησυχία στους Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι δήλωσαν ότι η πρόταση αυτή ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της Μόσχας σχετικά με το ΝΑΤΟ, τον έλεγχο του ενός πέμπτου της Ουκρανίας από τη Ρωσία και τους περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό.

Αυτή η πρόταση, η οποία σύμφωνα με τη Ρωσία περιλαμβάνει 27 σημεία, έχει χωριστεί σε τέσσερα διαφορετικά μέρη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Το ακριβές περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις αρχικές προτάσεις των ΗΠΑ, ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια, του οποίου οι αντιδραστήρες βρίσκονται επί του παρόντος σε διακοπή λειτουργίας, θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα κατανέμεται εξίσου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι είχε μια μακρά και «ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ.

Το Κρεμλίνο ανέφερε την Παρασκευή ότι αναμένει από τον Κούσνερ να αναλάβει το κύριο έργο της σύνταξης μιας πιθανής συμφωνίας.

Ουκρανική πόλη πλήττεται από «μαζική» επίθεση εν μέσω διαπραγματεύσεων

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία συνέχισε τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε μια «πολύ εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με την ομάδα διαπραγματεύσεων του Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τριήμερες συνομιλίες στη Φλόριντα.

Ο δήμαρχος του Κρεμεντσούκ δήλωσε ότι η πόλη δέχτηκε επανειλημμένα «μαζικές» επιθέσεις.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα συνδυασμένη αεροπορική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους στην πόλη Κρεμεντσούκ, στην περιφέρεια Πολτάβα (κεντρικά), προκαλώντας διακοπές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ύδρευσης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο δήμαρχός της Βιτάλι Μαλέτσκι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ουκρανικού πρακτορείου ειδήσεων RBC-Ukraine, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν, πέρα από «δεκάδες» drones, υπερηχητικούς πυραύλους «Κιντζάλ». Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.

Στον Δνείπερο ποταμό, η Κρεμεντσούκ είναι σημαντικό βιομηχανικό κέντρο και εκεί βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ουκρανίας.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής και η έκταση των ζημιών δεν είναι σαφής.

Η πόλη Κρεμεντσούκ (215.000 κάτοικοι προπολεμικά) έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ρωσικών βομβαρδισμών, ιδίως το 2022, όταν χτυπήθηκε εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι.

Η πολεμική αεροπορία έκανε λόγο επανειλημμένα μέσω Telegram κατά τη διάρκεια για απειλές ρωσικών πληγμάτων σε διάφορες περιοχές.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν την επομένη αυτής που το αμερικανικό κέντρο μελετών CSIS χαρακτήρισε την τρίτη μεγαλύτερη ρωσική επιδρομή όλου του πολέμου, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με τη χρήση κατά τους υπολογισμούς του 653 drones και 51 πυραύλων διαφόρων τύπων, με στόχο ιδίως υποδομές παραγωγής και μετάδοσης ηλεκτρισμού.

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από τη μεριά του ότι κατέρριψε 77 ουκρανικά drones σε διάφορες τοποθεσίες.

Πηγή: skai.gr

