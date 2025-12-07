Ο Ίλον Μασκ φαίνεται ότι κήρυξε πόλεμο στην ΕΕ... Νέα εμπρηστική επίθεση στο μπλοκ εξαπέλυσε την Κυριακή ο Μασκ, με αλλεπάλληλα μηνύματά του στο X.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη!» αναφέρει ο μεγιστάνας, ιδιοκτήτης του X, της Tesla και του Space X.

The European Union is not DEMOcracy – rule of the people – but rather BUREAUcracy – rule of the unelected bureaucrat! — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Αναδημοσιεύει επίσης το μήνυμα ενός άλλου χρήστη, ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ευρωπαϊκή ελευθερία και κυριαρχία».

«Τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους» δηλώνει μάλιστα ο κροίσος.

European Union is beginning to pose an existential threat to European freedom and sovereignty. https://t.co/CNCVOz8JhP — David Vance (@DVATW) December 7, 2025

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου της για την αγορά και παρακολούθηση διαφημίσεων στο X — αφότου επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας της ΕΕ.

«Ο διαφημιστικός σας λογαριασμός τερματίστηκε», έγραψε στην πλατφόρμα ο επικεφαλής προϊόντων του X, Νικίτα Μπίερ, νωρίς την Κυριακή.

So many politicians in Europe who are traitors to their own people. https://t.co/OjP4C0Unwo — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Ο Μπίερ κατηγόρησε την Κομισιόν ότι προσπάθησε να ενισχύσει τη δική της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πρόστιμο στο X, προσπαθώντας «να εκμεταλλευτεί κενό ασφαλείας μας — να δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο που εξαπατά τους χρήστες κάνοντάς τους να νομίζουν ότι είναι βίντεο και να αυξήσει τεχνητά την εμβέλειά του».

Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο X την Πέμπτη για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό της εξάπλωσης παράνομου περιεχομένου. Οι παραβιάσεις περιελάμβαναν έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη βιβλιοθήκη διαφημίσεων του X και την απόφαση της εταιρείας να αλλάξει το μπλε σημάδι επιβεβαίωσης του εμπορικού σήματος από μέσο επαλήθευσης σε «παραπλανητική» επί πληρωμή λειτουργία.

«Η ειρωνεία της ανακοίνωσής σας», είπε ο Μπίερ «Το X πιστεύει ότι όλοι πρέπει να έχουν ισότιμη φωνή στην πλατφόρμα μας. Ωστόσο, φαίνεται ότι πιστεύετε ότι οι κανόνες δεν πρέπει να ισχύουν για τον λογαριασμό σας».

Το πρόστιμο προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου, που τάσσεται κατά των ευρωπαϊκών κανονισμών διαφάνειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

