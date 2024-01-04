Η Ρωσία σχεδιάζει να αγοράσει από το Ιράν βαλλιστικούς πυραύλους, ένα βήμα για την ενίσχυση της δυνατότητας της Μόσχας να στοχοθετεί ουκρανικές υποδομές, ανέφερε σήμερα η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους.

Πέρισυ ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει πως βλέπει περισσότερες ενδείξεις ότι η Ρωσία και το Ιράν επεκτείνουν μια άνευ προηγουμένου αμυντική σύμπραξη η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει τη Μόσχα να παρατείνει τον πόλεμό της στην Ουκρανία καθώς και να δημιουργήσει απειλή για τους γείτονες του Ιράν.

