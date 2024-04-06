Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότερα από 5.400 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την κακοκαιρία που έπληξε τη νότια Κίνα, με ανέμους κατηγορίας τυφώνα.

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV, κατά την διάρκεια ανεμοθύελλας στην πόλη στη Ναντσάνγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας Ζιανγκσί, τρεις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν οι άνεμοι τους «ρούφηξαν» μέσα από τα σπασμένα παράθυρα των διαμερισμάτων τους, μαζί με τα στρώματά τους.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται μια 60χρονη γυναίκα με τον 11χρονος εγγονός της που κοιμόνταν στον 19ο όροφο, και άλλη μια 60χρονη – όλοι ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας.

Πηγή: skai.gr

