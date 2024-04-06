Ρωσικό όχημα καθόδου προσγειώθηκε σήμερα στο Καζακστάν, επιστρέφοντας στη Γη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) μαζί με τρεις κοσμοναύτες από τη Ρωσία, την Λευκορωσία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πλάνα που προβλήθηκαν σε απευθείας μετάδοση από τη ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.
The Soyuz MS-24 crew ship carrying astronaut Loral O'Hara, cosmonaut Oleg Novitskiy, and spaceflight participant Marina Vasilevskaya landed in Kazakhstan at 3:17am ET (12:17pm Kazakh time) today. More... https://t.co/XziY04mFvz pic.twitter.com/GX1samYhII— International Space Station (@Space_Station) April 6, 2024
Ο Ρώσος Όλεγκ Νοβίτσκι και η Λευκορωσίδα Μαρίνα Βασιλέφσκαγια είχαν αναχωρήσει για τον ISS τον περασμένο μήνα με διαστημικό σκάφος Soyuz. Το ταξίδι της επιστροφής στη γη ξεκίνησε στις 11:55 π.μ. όταν το Soyuz αποσυνδέθηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μαζί τους και η Αμερικανίδα κοσμοναύτης Λόραλ Ο'Χάρα, η οποία βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον Σεπτέμβριο, έχοντας συμπληρώσει 204 ημέρες στο διάστημα.
