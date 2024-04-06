Λογαριασμός
Κοσμοναύτες επέστρεψαν στη γη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) - Δείτε βίντεο από την προσγείωση στο Καζακστάν

Τα πλάνα που προβλήθηκαν σε απευθείας μετάδοση από τη ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos

Καζακστάν: Επέστρεψε στη γη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το Soyuz

Ρωσικό όχημα καθόδου προσγειώθηκε σήμερα στο Καζακστάν, επιστρέφοντας στη Γη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) μαζί με τρεις κοσμοναύτες από τη Ρωσία, την Λευκορωσία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πλάνα που προβλήθηκαν σε απευθείας μετάδοση από τη ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.

Ο Ρώσος Όλεγκ Νοβίτσκι και η Λευκορωσίδα Μαρίνα Βασιλέφσκαγια είχαν αναχωρήσει για τον ISS τον περασμένο μήνα με διαστημικό σκάφος Soyuz. Το ταξίδι της επιστροφής στη γη ξεκίνησε στις 11:55 π.μ. όταν το Soyuz αποσυνδέθηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μαζί τους και η Αμερικανίδα κοσμοναύτης Λόραλ Ο'Χάρα, η οποία βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον Σεπτέμβριο, έχοντας συμπληρώσει 204 ημέρες στο διάστημα. 

