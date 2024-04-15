Οι ρωσικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους κάποιων περιοχών της πόλης Κουργκάν στα Ουράλια όρη να απομακρυνθούν από τις εστίες τους καθώς ο ποταμός Τομπόλ έχει υπερχειλίσει λόγω του χιονιού που λιώνει, με αποτέλεσμα μεγάλες περιοχές της Ρωσίας και του Καζακστάν να έχουν βρεθεί κάτω από το νερό και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Η περιοχή των νότιων Ουραλίων, στη Ρωσία, και το βόρειο Καζακστάν είναι αντιμέτωπα με τις χειρότερες πλημμύρες δεκαετιών αφού μεγάλες ποσότητες χιονιού έλιωσαν απότομα, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν και σφοδρές βροχοπτώσεις.

An embankment dam was washed away in the Russian city of Tomsk



A flood in Tomsk destroys the embankment dam near the Communal Bridge. The level of the Tom River in the city is approaching critical, it has risen by 99 centimeters over the day.



The number of flooded houses near… pic.twitter.com/iq1hy1wepB — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2024

Τα πλημμυρικά φαινόμενα αναμένεται να φτάσουν στην κορύφωσή τους σήμερα στην περιφέρεια Κουργκάν, όπου ζουν 800.000 άνθρωποι, καθώς ο ποταμός Τομπόλ που διαρρέει την ομώνυμη πόλη έφτασε τα 6,31 μέτρα.

Ο κυβερνήτης της Κουργάν Βαντίμ Σουμκόφ δήλωσε ότι «μια θάλασσα» νερού πλησιάζει. «Η ίδια η πόλη Κουργκάν θα είναι η επόμενη», τόνισε ο Σουμκόφ. «Η ροή του Τομπόλ επιταχύνεται. Η στάθμη των νερών συνεχώς ανεβαίνει».

«Συμπολίτες μου, εγκαταλείψτε αμέσως τις πλημμυρισμένες περιοχές», τόνισε.

Περισσότεροι από 7.100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες Κυριακή από πολλές εκατοντάδες κτίρια κατοικιών που έχουν πλημμυρίσει, μετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, καθώς τα νερά απειλούν 62 οικισμούς και 4.300 σπίτια.

Συνολικά στην περιφέρεια Κουργκάν σχεδόν 13.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω των πλημμυρών.

‼️🇷🇺🌊 Rescuing a dog during a flood in the suburbs of Orenburg. #Russia pic.twitter.com/M8FPOK2ioy — Maimunka News (@MaimunkaNews) April 15, 2024

Στο γειτονικό Καζακστάν περισσότεροι από 111.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους από τα τέλη του Μαρτίου, όταν ξεκίνησαν οι πλημμύρες. Χθες περισσότερα από 1.000 ακόμη σπίτια στην πόλη Πετροπαβλόφσκ βρέθηκαν κάτω από το νερό, αναγκάζοντας άλλους 4.500 ανθρώπους να απομακρυνθούν.

Η στάθμη των νερών του ποταμού Τομπόλ αυξήθηκε κατά 23 εκατοστά μέσα σε τέσσερις ώρες σήμερα τα ξημερώματα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Εξάλλου πλημμύρες σημειώθηκαν και στην επαρχία Τομσκ στη νοτιοδυτική Σιβηρία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Τουλάχιστον 140 σπίτια στην ομώνυμη πόλη βρίσκονταν κάτω από τα νερά σήμερα και 84 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

