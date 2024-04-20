Ο 37χρονος Μαξ Αζαρέλο (Max Azzarello) από το Σεντ Όγκοστιν της Φλόριντα, ήταν ο άντρας που αυτοπυρπολήθηκε χθες έξω από το μέγαρο που γινόταν η δίκη του Τραμπ στη Νέα Υόρκη, χάνοντας τελικά τη ζωή του και σοκάροντας την Αμερική σε ζωντανή σύνδεση.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ο Αζαρέλο δεν φάνηκε να έχει στόχο τον Τραμπ ή άλλους εμπλεκόμενους στη δίκη.

«Αυτή τη στιγμή τον χαρακτηρίζουμε σαν κάποιου είδους συνωμοσιολόγο, και ξεκινάμε από εκεί», δήλωσε ο Τάρικ Σέπαρντ, αναπληρωτής επίτροπος της αστυνομίας, σε συνέντευξη Τύπου.

‘Conspiracy theorist’ Max Azzarello dead after setting himself on fire across from Trump trial in NYC https://t.co/0QM7bKcI4Q pic.twitter.com/3uky4VlNhU — New York Post (@nypost) April 20, 2024

Σε διαδικτυακό μανιφέστο που άφησε πριν προβεί στο απονενοημένο διάβημα, ο Αζαρέλο δήλωσε ότι αυτοπυρπολείται και ζητά συγγνώμη από φίλους, αυτόπτες μάρτυρες και διασώστες.

Στην ανάρτησή του, κάνει λόγο για ένα «αποκαλυπτικό φασιστικό πραξικόπημα» και κατακρίνει τα κρυπτονομίσματα και τους Αμερικανούς πολιτικούς, χωρίς ωστόσο να ξεχωρίζει συγκεκριμένα τον Τραμπ.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο 37χρονος οδηγεί και τραγουδάει: «Ξεκίνα μία γ@@@νη επανάσταση, δεν έχει τίποτα να χάσεις».

37 year old Max Azzarello died Friday night, after setting himself on fire earlier in the day. pic.twitter.com/YVeUM179ro — 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) April 20, 2024

Προτού αρχίσει να περιλούζεται με υγρό ο 37ρχονος κρατούσε ένα πλακάτ, με έναν σύνδεσμο στην αμερικανική διαδικτυακή πλατφόρμα Substack, όπου εξέθετε κάποιες από τις πολιτικές του απόψεις, ιδιαίτερα τις ανησυχίες του για απάτες.

Στη συνέχεια πέταξε και φυλλάδια με αναφορές στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους και τον πρώην αντιπρόεδρο Αλ Γκόρ.

Ένα από αυτά τα φυλλάδια περιείχε αναφορές στους «διαβολικούς δισεκατομμυριούχους», ωστόσο τα αποσπάσματα που είδε αυτόπτης μάρτυρας του Reuters δεν ανέφεραν τον Τραμπ.

Η μυρωδιά του καπνού ήταν αισθητή στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, ενώ αστυνομικός ψέκαζε με πυροσβεστήρα το έδαφος. Εκείνη την ώρα στο σημείο υπήρχε ένα σακίδιο που σιγόκαιγε και ένα γκαζάκι.

