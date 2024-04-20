Ένας Γερμανός δισεκατομμυριούχος που εξαφανίστηκε πριν 6 χρόνια ενώ έκανε σκι στην Ελβετία – και στη συνέχεια ανακηρύχθηκε νεκρός – εντοπίστηκε τελικά ζωντανός, να ζει με την Ρωσίδα κατάσκοπο φίλη στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την DailyMail, ο 64χρονος σήμερα γερμανοαμερικανός μεγιστάνας λιανικής Karl-Erivan Haub, «πιάστηκε» από λογισμικό αναγνώρισης προσώπου και οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το τι ακριβώς συμβαίνει.

O Haub εξαφανίστηκε τον Απρίλιο του 2018, ενώ ανέβαινε με το τελεφερίκ – μόνος του - για σκι, στο Matterhorn της Ελβετίας. Δεν επέστρεψε ποτέ στο ξενοδοχείο του και – παρά τις εντατικές έρευνες- δεν βρέθηκε πότε η σορός του.

Τρία χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε νεκρός από τις αρχές της Κολωνίας, αφήνοντας πίσω του γυναίκα, τρία παιδιά και 75.000 εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του.

Πρόσφατα όμως, ένας ερευνητής δημοσιογράφος του γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού RTL αποκάλυψε ότι ο Haub έχει ταυτοποιηθεί με κάμερες αναγνώρισης προσώπου στη Μόσχα, όπου πιστεύεται ότι ζει με τη Βερόνικα Ερμίλοβα - μια Ρωσίδα 20 χρόνια νεότερή του που υποπτεύεται ότι είναι κατάσκοπος.

Μάλιστα, ο Haub φέρεται να είχε καλέσει το τηλέφωνο της μυστηριώδους Βερόνικα 13 φορές, τρεις ημέρες πριν εξαφανιστεί.

Επίσης, έρευνα του RTL και του μέσο ενημέρωσης Stern, συνδέει επίσης την ύποπτη εξαφάνιση του Haub με έναν Ρώσο δισεκατομμυριούχο γνωστό ως «Ολιγάρχης του Scarface» - ο οποίος είχε πουλήσει στον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ την έπαυλή τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια το 2020.

Ο Σεργκέι Γκρίσιν αναφέρθηκε ότι πέθανε από μακρά ασθένεια τον Μάρτιο, αν και έκτοτε δεν προέκυψε κανένα άλλο στοιχείο για την κηδεία του.

Ο μικρότερος αδερφός του «νεκρού» μέχρι προσφάτως μεγιστάνα, Christian, ορκίστηκε σε μια δικαστική αίθουσα τον Μάιο του 2021 ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο αφερφός του, του οποίου η καθαρή περιουσία εκτιμήθηκε σε 5,2 δισεκατομμύρια λίρες, ήταν ζωντανός.

Ο Haub ανακυρήχθηκε νεκρός και ο Christian, ανέλαβε τον έλεγχο του Ομίλου Tengelmann.

Τώρα, ο αδερφός υπόκειται σε έρευνα από την εισαγγελία της Κολωνίας ως ύποπτος ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις ενόρκως, ανέφερε το RTL.

Πηγή: skai.gr

