Τρομερό στόρι: «Νεκρός» Γερμανός δισεκατομμυριούχος εντοπίστηκε ζωντανός στη Μόσχα με την Ρωσίδα κατάσκοπο φίλη του 

Ο 64χρονος μεγιστάνας λιανικής Karl-Erivan Haub «πιάστηκε» από λογισμικό αναγνώρισης προσώπου

Karl-Erivan Haub

Ένας Γερμανός δισεκατομμυριούχος που εξαφανίστηκε πριν 6 χρόνια ενώ έκανε σκι στην Ελβετία – και στη συνέχεια ανακηρύχθηκε νεκρός – εντοπίστηκε τελικά ζωντανός, να ζει με την Ρωσίδα κατάσκοπο φίλη στη Μόσχα

Σύμφωνα με την DailyMail, ο 64χρονος σήμερα γερμανοαμερικανός μεγιστάνας λιανικής Karl-Erivan Haub, «πιάστηκε» από λογισμικό αναγνώρισης προσώπου και οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. 

The billionaire businessman was seen heading up the mountain in a lift one morning alone - something his trainer said was strange for a man who was typically very safety conscious and well-prepared - and never returned to his hotel

O Haub εξαφανίστηκε τον Απρίλιο του 2018, ενώ ανέβαινε με το τελεφερίκ – μόνος του - για σκι, στο Matterhorn της Ελβετίας. Δεν επέστρεψε ποτέ στο ξενοδοχείο του και – παρά τις εντατικές έρευνες- δεν βρέθηκε πότε η σορός του.

Τρία χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε νεκρός από τις αρχές της Κολωνίας, αφήνοντας πίσω του γυναίκα, τρία παιδιά και 75.000 εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του. 

Πρόσφατα όμως, ένας ερευνητής δημοσιογράφος του γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού RTL αποκάλυψε  ότι ο Haub έχει ταυτοποιηθεί με κάμερες αναγνώρισης προσώπου στη Μόσχα, όπου πιστεύεται ότι ζει με τη Βερόνικα Ερμίλοβα - μια Ρωσίδα 20 χρόνια νεότερή του που υποπτεύεται ότι είναι κατάσκοπος.

German-American tycoon Karl-Erivan Haub, then 58, was training for a ski mountaineering race when he disappeared in April 2018

Haub is alleged to have dialled the phone of mysterious Russian woman Veronika Ermilova - suspected of being a Russian agent - 13 times in the three days before he vanished

Μάλιστα, ο Haub φέρεται να είχε καλέσει το τηλέφωνο της μυστηριώδους Βερόνικα 13 φορές, τρεις ημέρες πριν εξαφανιστεί.

Επίσης,  έρευνα του  RTL και του μέσο ενημέρωσης Stern, συνδέει επίσης την ύποπτη εξαφάνιση του Haub με έναν Ρώσο δισεκατομμυριούχο γνωστό ως «Ολιγάρχης του Scarface» - ο οποίος είχε πουλήσει στον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ την έπαυλή τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια το 2020.

Ο Σεργκέι Γκρίσιν αναφέρθηκε ότι πέθανε από μακρά ασθένεια τον Μάρτιο, αν και έκτοτε δεν προέκυψε κανένα άλλο στοιχείο για την κηδεία του. 

Sergey Grishin was reported to have died from a long illness in March, although no evidence of his funeral has ever emerged

Ο μικρότερος αδερφός του «νεκρού» μέχρι προσφάτως μεγιστάνα, Christian, ορκίστηκε σε μια δικαστική αίθουσα τον Μάιο του 2021 ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο αφερφός του, του οποίου η καθαρή περιουσία εκτιμήθηκε σε 5,2 δισεκατομμύρια λίρες, ήταν ζωντανός.

Ο Haub ανακυρήχθηκε νεκρός και ο Christian, ανέλαβε τον έλεγχο του Ομίλου Tengelmann. 

Τώρα, ο αδερφός υπόκειται σε έρευνα από την εισαγγελία της Κολωνίας ως ύποπτος ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις ενόρκως, ανέφερε το RTL.

