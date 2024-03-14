Κομισιόν: Η ΕΕ δεν θα αναγνωρίσει τις ρωσικές εκλογές στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη

Η ΕΕ δεν θα αναγνωρίσει τις ρωσικές εκλογές στα «προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο.

Κληθείς να σχολιάσει τις επικείμενες προεδρικές εκλογές στη Ρωσία στις 15-17 Μαρτίου, ο Πίτερ Στάνο απάντησε ότι «είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε ότι θα είναι ελεύθερες, δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές όπου ο ρωσικός λαός θα έχει πραγματικά μια επιλογή που θα γίνει σεβαστή». Σημείωσε, επίσης, τη συνεχιζόμενη από το Κρεμλίνο καταπίεση πολιτικών αντιπάλων που βρίσκονται στη φυλακή, διώκονται ή δηλητηριάζονται στη φυλακή, καθώς και την καταστολή επικριτικών φωνών, ανεξάρτητων ΜΜΕ και γενικότερα της κοινωνίας των πολιτών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, η απόφαση της αναγνώρισης ή μη των ρωσικών προεδρικών εκλογών θα εξεταστεί από τα κράτη-μέλη ξεχωριστά, αφού δουν όλη τη διαδικασία. Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να διενεργήσει εκλογές, «παράνομα και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, σε προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας και αυτό δεν θα αναγνωριστεί από την ΕΕ».

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία , επομένως δεν θα σχολιάσει τη διαδικασία ή τα αποτελέσματα. Αυτό ανακοίνωσαν οι συμπρόεδροι της Ομάδας Υποστήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Γερμανός ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Ντέιβιντ Μακ 'Αλιστερ και ο Σουηδός ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Τόμας Τομπέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

