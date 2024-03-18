Σόου Πούτιν στη Μόσχα. Λίγες ώρες μετά την επανεκλογή του με «σταλινικό» ποσοστό (σχεδόν 88%), ο Ρώσος πρόεδρος πευθύνθηκε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας για να παρακολουθήσει πατριωτική συναυλία εορτασμού της 10ης επετείου της προσάρτησης της Κριμαίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με κραυγές «Ρωσία!», «Ρωσία!» υποδέχθηκε το συγκεντρωμένο πλήθος τον Πούτιν στην πρώτη δημόσια μετεκλογική εμφάνισή του. Συνοδευόταν από τους τρεις εκλογικούς του «αντιπάλους» στις εκλογές που οργανώθηκαν στην Ρωσία για την ανανέωση της προεδρικής του θητείας.

🇷🇺 Putin's victory speech on the Red Square! (Translated) pic.twitter.com/UnEbhrj8ni — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 18, 2024

«Η επιστροφή στην πατρίδα αποδείχθηκε πιο δύσκολη, πιο τραγική, αλλά τα καταφέραμε και είναι ένα μεγάλο γεγονός στην ιστορία του κράτους μας», είπε ο Πούτιν πριν τραγουδήσει μαζί με το πλήθος τον εθνικό ύμνο.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία τον Μάρτιο 2014 έπειτα από επέμβαση των ειδικών δυνάμεων του ρωσικού στρατού. Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Μόσχα κήρυξε την προσάρτηση τεσσάρων ακόμη ουκρανικών περιοχών, οι οποίες τελούν υπο μερική ρωσική κατοχή: του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

