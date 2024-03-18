Το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera του Κατάρ κατηγόρησε σήμερα Δευτέρα τον ισραηλινό στρατό ότι χτύπησε και συνέλαβε έναν δημοσιογράφο του, τον Ισμαήλ Αλγούλ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας.

«Ο κατοχικός στρατός χτύπησε σκληρά τον δημοσιογράφο του Αλ Τζαζίρα Ισμαήλ Αλγούλ και στη συνέχεια τον συνέλαβε, στην περίβολο του νοσοκομείου Αλ Σίφα» ανέφερε το κανάλι σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο ισραηλινός στρατός, που ρωτήθηκε για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν απάντησε αμέσως.

#Gaza: RSF exige la libération du correspondant d'@AlJazeera Ismaeel Al Ghoul arrêté par l'armée 🇮🇱 à l'hôpital Al-Shifa. Il a été frappé, son matériel détruit. Cette attaque s'inscrit dans le cadre d'une répression continue d'Israël contre la presse 🇵🇸.

Cela doit cesser. pic.twitter.com/QiT2zNwvOF — RSF (@RSF_inter) March 18, 2024

Μια πηγή προσκείμενη στο κανάλι είπε, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία της, ότι άλλοι πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και ο εικονολήπτης του Αλγούλ. Ένα ισραηλινό άρμα κατέστρεψε το όχημά τους.

«Το Al Jazeera απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του ανταποκριτή του και των άλλων δημοσιογράφων που συνελήφθησαν μαζί του και καθιστά τις κατοχικές δυνάμεις υπεύθυνες για την ασφάλειά τους» πρόσθεσε το κανάλι στην ανακοίνωσή του. Πρόσθεσε ότι ο δημοσιογράφος «μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία» και ότι «ένα βαν αναμετάδοσης, κάμερες και άλλος εξοπλισμός καταστράφηκαν μετά τις συλλήψεις».

Τον Φεβρουάριο το Al Jazeera είχε κατηγορήσει το Ισραήλ ότι βάζει συστηματικά στο στόχαστρο τους εργαζομένους του στη Γάζα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον 95 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Οι 90 από αυτούς ήταν Παλαιστίνιοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

