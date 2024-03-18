Πριν ακόμη ξεκινήσει το κυβερνητικό μπρίφινγκ της Δευτέρας στο Βερολίνο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, είχε ξεκαθαρίσει τα πράγματα: «Δεν πρόκειται να σταλεί συγχαρητήριο μήνυμα στον Πούτιν», ανέφερε η εκπρόσωπος της Προεδρίας το βράδυ της Κυριακής στην εφημερίδα Tagesspiegel του Βερολίνου. Ο ίδιος ο πρόεδρος σχολίασε την έκβαση των εκλογών ως εξής, μέσω της πλατφόρμας X: «Οι σκέψεις μου σήμερα είναι με τους ανθρώπους στη Ρωσία, που αγωνίζονται για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία και διαρκώς κινδυνεύουν από το καθεστώς Πούτιν».

Και η αντίδραση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς; Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αποτέλεσμα των εκλογών στη Ρωσία το μεσημέρι της Δευτέρας η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν ξεκαθάρισε ότι «ο καγκελάριος δεν απέστειλε συγχαρητήρια. Γνωρίζετε ότι δεν θεωρούμε ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες τις αποκαλούμενες εκλογές που έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Ρωσία».

Και όχι μόνο αυτό: «Στη Ρωσία δεν υπάρχει ελευθερία της γνώμης. Όπως έχει ήδη επισημάνει ο καγκελάριος, η Ρωσία είναι μία δικτατορία, στην οποία ο Βλάντιμιρ Πούτιν κυριαρχεί με αυταρχικό τρόπο», ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος. «Ήταν οι πιο ανελεύθερες εκλογές από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης», συμπληρώνει ο Μίχαελ Ροτ, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στο Γερμανικό Κοινοβούλιο.

«Παράνομες» κάλπες σε «κατεχόμενα» εδάφη

Την μήνιν του Βερολίνου προκαλεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η Ρωσία έστησε κάλπες ακόμη και σε κατεχόμενα ή διαμφισβητούμενα εδάφη, όπως η ανατολική Ουκρανία. «Φυσικά δεν το αναγνωρίζουμε αυτό σε καμία περίπτωση» ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος. «Μόνο η Ουκρανία θα είχε το δικαίωμα να διενεργήσει εκλογές σε αυτά τα εδάφη. Αυτή είναι η άποψή μας για τις αποκαλούμενες εκλογές και γι αυτό δεν απέστειλε συγχαρητήρια ο καγκελάριος».

Στο ίδιο μήκος κύματος η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, προσερχόμενη στη σύνοδο των ΥΠ.ΕΞ. της ΕΕ στις Βρυξέλλες το μεσημέρι της Δευτέρας, δήλωσε ότι «οι εκλογές στη Ρωσία ήταν εκλογές χωρίς ουσιαστικό δικαίωμα επιλογής. H διεξαγωγή αυτών των εκλογών δείχνει την αδίστακτη συμπεριφορά του Πούτιν όχι μόνο απέναντι στον λαό του, αλλά και απέναντι στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου να διεξάγονται δήθεν εκλογές σε εδάφη της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας».

Πηγή: DW - Γιάννης Παπαδημητρίου

