Η «θριαμβευτική» επανεκλογή του Βλαντίμιρ Πούτιν με ποσοστό άνω του 87% δείχνει ότι ο ρωσικός λαός στηρίζει τον Ρώσο πρόεδρο, ανέφερε σήμερα το Κρεμλίνο, απορρίπτοντας τις επικρίσεις των ΗΠΑ, μιας χώρας που, όπως είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, είναι «ντε φάκτο σε πόλεμο» με τη Ρωσία στην Ουκρανία.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τον πρόεδρο Πούτιν (…) και μια εύγλωττη επιβεβαίωση της υποστήριξης του πληθυσμού της χώρας μας στον πρόεδρό του», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν εξελέγη με ποσοστό 87% ή 76 εκατομμύρια ψήφους, τις περισσότερες που έχει λάβει ποτέ κανείς στη μετασοβιετική Ρωσία, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. Η συμμετοχή ανήλθε στο 77%, επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ.

Ο Λευκός Οίκος σχολίασε ότι οι ρωσικές εκλογές «προφανώς δεν είναι ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες» αφού ο Πούτιν φυλάκισε πολιτικούς αντιπάλους και εμπόδισε άλλους να θέσουν υποψηφιότητα.

«Διαφωνούμε κατηγορηματικά με αυτήν την εκτίμηση των ΗΠΑ. Τέτοιες εκτιμήσεις είναι αναμενόμενες και προβλέψιμες, δεδομένου ότι ντε φάκτο οι ΗΠΑ είναι μια χώρα με βαθιά ανάμιξη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι μια χώρα που βρίσκεται, στην πραγματικότητα, σε πόλεμο με εμάς», είπε ο Πεσκόφ. «Δεν είναι μια άποψη που είμαστε έτοιμοι να την ακούσουμε, δεν είναι καν σημαντική για εμάς», πρόσθεσε.

Εάν η Δύση θέλει να μιλήσει για παράνομες ρωσικές εκλογές, αυτό θα σήμαινε ότι υπονοεί πως το 87% των ψήφων υπέρ του Πούτιν ήταν παράνομες, κάτι που, σύμφωνα με τον Πεσκόφ, θα ήταν «γελοίο».

Όταν ρωτήθηκε για τις εκκλήσεις Ρώσων αντιπολιτευόμενων ακτιβιστών που θέλουν να χαρακτηριστούν παράνομες οι εκλογές, ο Πεσκόφ απάντησε ότι άνθρωποι σαν τη Γιούλια Ναβάλναγια, τη χήρα του αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, έχουν χάσει την επαφή τους με τη Ρωσία. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν διακόψει πλήρως τις σχέσεις τους με την πατρίδα τους. Η Γιούλια Ναβάλναγια που αναφέρατε κινείται ολοένα και περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση» είπε. Τέτοιοι άνθρωποι «χάνουν τις ρίζες τους, τους δεσμούς τους με την πατρίδα, την κατανόησή τους για την πατρίδα και παύουν να αισθάνονται τον σφυγμό της χώρας τους», πρόσθεσε.

Ουδέτερη ζώνη

Το Κρεμλίνο άφησε να εννοηθεί σήμερα ότι θεωρεί πως ο μοναδικός τρόπος για να προστατευθούν τα ρωσικά εδάφη από τις ουκρανικές επιθέσεις είναι η δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης που θα έφερνε τις ρωσικές περιοχές πέραν του βεληνεκούς των ουκρανικών πυρών.

Ο πρόεδρος Πούτιν αναφέρθηκε σε αυτήν την πιθανότητα στην ομιλία του μετά την επανεκλογή του την Κυριακή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους για τους ουκρανικούς βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο Πεσκόφ είπε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να προστατευθούν οι υποδομές και οι κατοικίες. «Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τη δημιουργία κάποιου είδους ουδέτερης ζώνης, ώστε κάθε μέσο που χρησιμοποιεί ο εχθρός για να μας πλήξει να είναι εκτός εμβέλειας», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν δεν απέκλεισε να δημιουργηθεί «όταν το κρίνουμε σκόπιμο» μια τέτοια ζώνη σε εδάφη που σήμερα ελέγχονται από την Ουκρανία. Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, λέγοντας μόνο ότι θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε τα ξένα οπλικά συστήματα να μην μπορούν να πλήξουν τα ρωσικά εδάφη.

Το σχόλιο αυτό έγινε ενώ απαντούσε στην ερώτηση αν θεωρεί αναγκαίο για τη Ρωσία να καταλάβει την περιφέρεια του Χαρκόβου, η οποία συνορεύει με το Μπέλγκοροντ. Οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να καταλάβουν αυτήν την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2022 αλλά απωθήθηκαν από την ουκρανική αντεπίθεση, τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Οι εκλογές στη Ρωσία δεν ήταν ελεύθερες και δίκαιες και βασίστηκαν στην καταπίεση και τον εκφοβισμό, δήλωσε από πλευράς του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, σχολιάζοντας την επανεκλογή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία διεξήχθησαν «σε ένα περιοριστικό πλαίσιο, που επιτείνεται από τον παράνομο επιθετικό πόλεμο τη Ρωσίας στην Ουκρανία», πρόσθεσε, στην ανακοίνωση που εξέδωσε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

