Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου από την 1η Μαΐου 2024 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024, με συνεχές ωράριο από 23:00 έως 07:00 καθημερινά.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να απευθύνονται στον Προμηθευτή τους.

