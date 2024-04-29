Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου από την 1η Μαΐου 2024 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2024, με συνεχές ωράριο από 23:00 έως 07:00 καθημερινά.
Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να απευθύνονται στον Προμηθευτή τους.
Πηγή: skai.gr
- Πρακτικές συμβουλές για τα κόκκινα αβγά και τα ψητά του Πάσχα από τον ΕΦΕΤ - Πώς να μην πάθουμε δηλητηρίαση
- Διάσωση 25 μεταναστών ανοιχτά της Σάμου, εν μέσω θαλασσοταραχής – Βίντεο από την επιχείρηση του Λιμενικού
- «Προσβολή στους νεκρούς»: Σφοδρές αντιδράσεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου για το Μάτι
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.