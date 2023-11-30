Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προέτρεψε τις Ρωσίδες να κάνουν οκτώ ή περισσότερα παιδιά και να κάνουν τις πολυμελείς οικογένειες «τον κανόνα» εν μέσω αυξανόμενου αριθμού θυμάτων στον πόλεμο του εναντίον της Ουκρανίας.

Putin urged Russian families to have eight children: "Having many children and a large family should become a norm, a way of life for all peoples of Russia."



Recently, Russian officials of all levels voiced similar thoughts. Now that Putin said this, will it become a law? https://t.co/B6jD1JPm1E pic.twitter.com/SwS9b1qcuT November 29, 2023

Το ποσοστό γεννήσεων στη Ρωσία μειώνεται σταθερά από τη δεκαετία του '90 και η χώρα έχει υποστεί περισσότερα από 300.000 θύματα από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία που διατηρεί το Κίεβο.

Σε μια ομιλία μέσω σύνδεσης βίντεο στο Παγκόσμιο Ρωσικό Λαϊκό Συμβούλιο στη Μόσχα την Τρίτη, ο κ. Πούτιν είπε ότι η αύξηση του ρωσικού πληθυσμού θα είναι «ο στόχος μας για τις επόμενες δεκαετίες».

«Πολλοί από τους ανθρώπους μας διατηρούν την παράδοση της οικογένειας, όπου μεγαλώνουν τέσσερα, πέντε ή περισσότερα παιδιά», είπε ο Πούτιν. «Θυμηθείτε ότι στις ρωσικές οικογένειες οι γιαγιάδες και οι προγιαγιάδες μας είχαν και 7 και 8 παιδιά. Ας διατηρήσουμε και ας αναβιώσουμε αυτές τις παραδόσεις. Το να έχεις πολλά παιδιά, μια μεγάλη οικογένεια, πρέπει να γίνει κανόνας, τρόπος ζωής για όλους στη Ρωσία».

Επικεφαλής του συνεδρίου ήταν ο επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας, Πατριάρχης Κύριλλος, και συμμετείχαν εκπρόσωποι άλλων παραδοσιακών θρησκευτικών οργανώσεων της Ρωσίας. Το θέμα του ήταν «Το παρόν και το μέλλον του ρωσικού κόσμου».

Ο Πούτιν έχει ο ίδιος δημοσίως γνωστός μόνο δύο παιδιά – κόρες με την πρώην σύζυγό του Λιουντμίλα, Μαρία Βορόντσοβα και Κατερίνα Τιχόνοβα, οι οποίες επλήγησαν από τις αμερικανικές κυρώσεις μετά την εισβολή πέρυσι.

Ωστόσο, εδώ και καιρό φημολογείται στον ρωσικό Τύπο ότι έχει πολλούς άλλους απογόνους από τις σχέσεις του με την εκατομμυριούχο Svetlana Krivonogikh και τη βραβευμένη με χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο γυμνάστρια Alina Kabaeva.

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου δεν αναφέρονταν άμεσα στο μέγεθος των απωλειών που υπέστησαν τα ρωσικά στρατεύματα στην εισβολή του στην Ουκρανία.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο χειμώνα του και ανάγκασε τον Πούτιν να διατάξει μερική επιστράτευση, με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης από τον Σεπτέμβριο να αναφέρουν ότι η Μόσχα είχε στόχο να κινητοποιήσει έως και ένα εκατομμύριο εφέδρους.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία πιθανότατα να ξεπέρασε τις 300.000.

Το βρετανικό υπουργείο είπε επίσης ότι χιλιάδες σοροί είχαν εγκαταλειφθεί στο πεδίο της μάχης.

Η εισβολή οδήγησε επίσης σε περίπου 820.000-920.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη Ρωσία, σύμφωνα με την ανεξάρτητη ομάδα πολιτικής Re:Russia.

Άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις που αντιμετωπίζει η Ρωσία λόγω της εισβολής περιλαμβάνουν τη σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού και την αυξανόμενη οικονομική επιβράδυνση που προκλήθηκε από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη Δύση.

Η Ρωσία είναι μάρτυρας μείωσης του ποσοστού γεννήσεων από πριν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Οι ειδικοί αποδίδουν αυτή την πτώση στην επιδείνωση της οικονομίας και στους αυστηρούς κανονισμούς για τις αμβλώσεις που λειτουργούν αποτρεπτικά για τους πιθανούς γονείς.

Ο Ρώσος πρόεδρος προσπάθησε να αυξήσει το αυξανόμενο ποσοστό γεννήσεων στη χώρα εφαρμόζοντας διάφορα κυβερνητικά κίνητρα για άτομα με παιδιά, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ανταμοιβών για οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά, από τότε που ανέλαβε την εξουσία πριν από 24 χρόνια.

