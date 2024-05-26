Mε buzzer beater του Γιώργου Βαγιαννίδη στο 90'+7', ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Άρη, κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και βγήκε στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών υπήρξε ένα ξέσπασμα χαράς από τους ανθρώπους του «τριφυλλιού», στο οποίο συμμετείχε και ο Γιάννης Αλαφούζος.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας στον Βόλο, και μάλιστα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού τον σήκωσαν στα χέρια τους και τον πέταξαν ψηλά κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση της κούπας!

Δείτε βίντεο:

