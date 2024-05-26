Ο πρόεδρος της Τυνησίας Καΐς Σάγεντ απέπεμψε χθες Σάββατο τον υπουργό Εσωτερικών Καμέλ Φέκι στο πλαίσιο μίνι ανασχηματισμού, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο της προεδρίας.
Το υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Χάλιντ Νούρι, ο οποίος από τον Ιούνιο του 2022 ήταν κυβερνήτης της Αριάνα.
Απομακρύνθηκε επίσης ο υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Μάλεκ Εζάχι, τον οποίο διαδέχεται ο Καμέλ Μαντούρι.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
