Ο πρόεδρος της Τυνησίας Καΐς Σάγεντ απέπεμψε χθες Σάββατο τον υπουργό Εσωτερικών Καμέλ Φέκι στο πλαίσιο μίνι ανασχηματισμού, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο της προεδρίας.

Το υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Χάλιντ Νούρι, ο οποίος από τον Ιούνιο του 2022 ήταν κυβερνήτης της Αριάνα.

Απομακρύνθηκε επίσης ο υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Μάλεκ Εζάχι, τον οποίο διαδέχεται ο Καμέλ Μαντούρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

