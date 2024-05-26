Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο πρόεδρος της Τυνησίας Καΐς Σάγεντ «καρατόμησε» δύο υπουργούς

Απέπεμψε χθες τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο μίνι ανασχηματισμού, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο της προεδρίας

Tunisian President Kais Saied

Ο πρόεδρος της Τυνησίας Καΐς Σάγεντ απέπεμψε χθες Σάββατο τον υπουργό Εσωτερικών Καμέλ Φέκι στο πλαίσιο μίνι ανασχηματισμού, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο της προεδρίας.

Το υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Χάλιντ Νούρι, ο οποίος από τον Ιούνιο του 2022 ήταν κυβερνήτης της Αριάνα.

Απομακρύνθηκε επίσης ο υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Μάλεκ Εζάχι, τον οποίο διαδέχεται ο Καμέλ Μαντούρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τυνησία υπουργοί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark