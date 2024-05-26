Πυροσβεστική Βερολίνου: Συμπλοκή πολλών ατόμων - Σε κίνδυνο η ζωή ενός τραυματία

Ανακοίνωση για συμπλοκή ατόμων εξέδωσε η πυροσβεστική του Βερολίνου τα ξημερώματα της Κυριακής (26/05).

Σύμφωνα με αυτήν, ένας άνθρωπος έχει τραύματα απειλητικά για τη ζωή του που αποκόμισε κατά τη διάρκεια συμπλοκής στον σταθμό μετρό Prenzlauer Allee, ενώ δύο ακόμη είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της γερμανικής πρωτεύουσας, συνολικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε δώδεκα άτομα, με τα εννέα να φέρουν ελαφρά τραύματα.

«Μετά από σωματική διαμάχη μεταξύ πολλών ατόμων στον σταθμό του S-Bahn Prenzlauer_Allee φροντίσαμε συνολικά 12 άτομα, συμπεριλαμβανομένων:

1 με απειλητικά για τη ζωή τραύματα

2 με βαριά και

9 με ελαφρούς τραυματισμούς.

Αναπτύχθηκαν 44 δυνάμεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της πυροσβεστικής.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am S-Bhf. #Prenzlauer_Allee versorgten wir insgesamt 12 Personen, davon:

🔴 1 P. mit lebensgefährlichen Verletzungen

🟡 2 P. mit schweren und

🟢 9 P. mit leichten Verletzungen.

Im Einsatz waren 44 Kräfte. pic.twitter.com/jFUCwkSVqj — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 25, 2024

