Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυροσβεστική Βερολίνου: Συμπλοκή πολλών ατόμων - Σε κίνδυνο η ζωή ενός τραυματία

Με ανακοίνωσή της, η πυροσβεστική του Βερολίνου αναφέρεται σε συμπλοκή σε σταθμό του μετρό, κατά την οποία ένας άνθρωπος αποκόμισε τραύματα απειλητικά για τη ζωή του

πυροσβεστική του Βερολίνου

Ανακοίνωση για συμπλοκή ατόμων εξέδωσε η πυροσβεστική του Βερολίνου τα ξημερώματα της Κυριακής (26/05).

Σύμφωνα με αυτήν, ένας άνθρωπος έχει τραύματα απειλητικά για τη ζωή του που αποκόμισε κατά τη διάρκεια συμπλοκής στον σταθμό μετρό Prenzlauer Allee, ενώ δύο ακόμη είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της γερμανικής πρωτεύουσας, συνολικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε δώδεκα άτομα, με τα εννέα να φέρουν ελαφρά τραύματα.

«Μετά από σωματική διαμάχη μεταξύ πολλών ατόμων στον σταθμό του S-Bahn Prenzlauer_Allee φροντίσαμε συνολικά 12 άτομα, συμπεριλαμβανομένων:

  • 1 με απειλητικά για τη ζωή τραύματα
  • 2 με βαριά και
  • 9 με ελαφρούς τραυματισμούς.

Αναπτύχθηκαν 44 δυνάμεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βερολίνο συμπλοκή Γερμανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark