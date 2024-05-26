Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο διάσημος συνθέτης και στιχουργός Ρίτσαρντ Σέρμαν, δημιουργός αγαπημένων τραγουδιών από ταινίες της Disney, όπως τα «Supercalifragilisticexpialidocious», «Chim Chim Cher-ee» και «Spoon full of Sugar» από το μιούζικαλ «Μαίρη Πόπινς» ή το «It's a Small World (After all)».

Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία Walt Disney Co, ο Ρίτσαρντ Σέρμαν άφησε την τελευταία του πνοή χθες, Σάββατο, σε νοσοκομείο του Μπέβερλι Χιλς στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο θάνατός του αποδίδεται σε προβλήματα υγείας που συνδέονται με το γήρας.

Μαζί με τον αδερφό του, Ρόμπερτ, ήταν αχτύπητο δίδυμο. Οι αδερφοί Σέρμαν αναγνωρίζονταν μεταξύ των πιο παραγωγικών συνθετών-στιχουργών. Υπέγραψαν περισσότερα από 200 τραγούδια, 24 άλμπουμ έγιναν χρυσά και πλατινένια, ενώ βραβεύτηκαν με δύο Όσκαρ και τρία Γκράμι.

Ο Ρίτσαρντ Σέρμαν ήταν ένας «θρύλος της Disney», δημιουργώντας μαζί με τον αδερφό του, Ρόμπερτ, «κλασικά έργα» που αποτελούν «αγαπημένο μέρος του soundtrack των ζωών μας», υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, ο Μπομπ Άιγκερ.

Here's a statement from Bob Iger, CEO of The Walt Disney Company, on the passing of Richard Sherman.



Read a tribute to Richard Sherman here: https://t.co/fcbRmrXcYK pic.twitter.com/BoHZPZlFxE — Frank Pallotta (@frankpallotta) May 25, 2024

Το 2005 οι αδερφοί Σέρμαν κέρδισαν μια θέση στο «Songwriters Hall of Fame» και τρία χρόνια αργότερα τιμήθηκαν με το Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρόμπερτ Σέρμαν έφυγε από τη ζωή το 2012.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

