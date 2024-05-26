Επίσκεψη στην Παλαιστίνη θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, κος Στέφανος Κασσελάκης, το διάστημα 26-27/05/2024.

Κατά την επίσκεψή του ο κος Κασσελάκης θα επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα, την Βηθλεέμ και την Ραμάλα, όπου θα έχει, μεταξύ άλλων συναντήσεις με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της Παλαιστινιακής Αρχής, εκπροσώπους της ΟΑΠ (PLO) και την Α.Θ.Μ. Πατριάρχη τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο τον Γ'.

Τον κο Κασσελάκη θα συνοδεύσουν η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, κα Ράνια Σβίγκου, ο τομεάρχης 'Αμυνας, κος Ευάγγελος Αποστολάκης, η τομεάρχισα Εξωτερικών, κα Ρένα Δούρου και ο διπλωματικός του σύμβουλος κος Δημήτριος Παπαγεωργίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.