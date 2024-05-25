Σπείρα αρχαιοκάπηλων που θα πωλούσε σπάνιο χρυσό νόμισμα και έναν κούρο, εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ, καθώς αστυνομικός που κατάφερε να διεισδύσει στο περιβάλλον τους, προσποιούμενος τον αγοραστή, τους παγίδευσε.

Ο αστυνομικός προγραμμάτισε ραντεβού με τους αρχαιοκάπηλους προκειμένου να αγοράσει τα αρχαία. Η συνάντηση για την αγοραπωλησία, ορίστηκε σε σημείο του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Πατρών.

Ακολούθησε τριπλή επιχείρηση σε Μέγαρα, Πεύκη και Οινόφυτα κατά την οποία συνελήφθησαν τα τρία μέλη του κυκλώματος.

Το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος συνεχίζοντας τις δράσεις του για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε επιχείρηση που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 23-5-2024 σε Μέγαρα, Πεύκη και Οινόφυτα εντόπισε 3 άτομα που κατείχαν παράνομα αρχαία κινητά μνημεία.

Σε βάρος τριών ημεδαπών ηλικίας 54, 69 και 52 ετών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και περί όπλων.

Από τις σωματικές και κατ’ οίκον έρευνες που διενεργήθηκαν στους κατόχους των αρχαιοτήτων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Το σπάνιο χρυσό νόμισμα, Στατήρας του Πτολεμαίου Α’ της Αιγύπτου του 4ου αιώνα π.Χ. με διάμετρο 18 χιλιοστά και βάρος 8,5 γραμμάρια,

Κορμός Κούρου διαστάσεων 50*34,5 εκατοστών,

Μαρμάρινο γυναικείο αγαλμάτιο ύψους 33 εκατοστών σε δύο τεμάχια,

Ορειχάλκινος δακτύλιος διαμέτρου 7 εκατοστών,

Δύο δαχτυλίδια, το ένα με διακόσμηση αγκυλωτού σταυρού στη σφενδόνη και το άλλο με διακόσμηση συμπλεκόμενων φιδιών με εγχάρακτη επιγραφή «ΜΥΡΤΑΛΗ»,

Δανάκη, με όψη που απεικονίζει οκτάκτινο αστέρι και στην έτερη όψη έχει την επιγραφή «ΕΜΟΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΜΥΡΤΑΛΗ»,

Εικόνα που απεικονίζει τον Άγιο Ονούφριο και τον Άγιο Σπυρίδωνα που χρονολογείται μετά το 1830,

Βιβλίο με τίτλο «Greek points and their values» και

Δίκαννο, κυνηγετική καραμπίνα και περίστροφο

Οι κατασχεθείσες αρχαιότητες επιδείχθηκαν σε αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής και νομισματολόγο όσον αφορά το σπάνιο αρχαίο νόμισμα, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας για τη προστασία των αρχαιοτήτων και ακολούθως παραδόθηκαν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων και Νομισματικό Μουσείο Αθηνών.

Είναι αξιοσημείωτη η πολιτιστική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία του χρυσού νομίσματος (Στατήρας του Πτολεμαίου Α΄ της Αιγύπτου), διότι πρόκειται για συμπαγές και όχι χυτευμένο εξαιρετικά σπάνιο νομίσμα, καθώς υπάρχουν μόνο 7 αντίστοιχα σε όλο τον κόσμο.

Ο κορμός κούρου ομοίως συνιστά κομμάτι αρχαίου αγάλματος ανυπολόγιστης αξίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αντίστοιχο τμήμα κούρου είχε επιχειρηθεί να πωληθεί σε δημοπρασία στην Αμερική έναντι χρηματικού ποσού 20.000.000 δολαρίων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

