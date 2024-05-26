Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο αρχιπέλαγος του Βανουάτου στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 83 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ Βίλα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 25 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές εξαιτίας της σεισμικής δόνησης.

Το νησιωτικό σύμπλεγμα βρίσκεται στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου οι κινήσεις των τεκτονικών πλακών προκαλούν συχνά σεισμούς και έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

