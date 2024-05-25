Στην Μαρία Μπακοδήμου και την εκπομπή «Γεια σου» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Γρηγόρης Πετράκος.

Ο τραγουδιστής μίλησε μεταξύ άλλων για την αφρικανική σκόνη ο οποίος για ακόμα μία φορά υποστήριξε ότι η σκόνη είναι αποτέλεσμα αεροψεκασμών από εταιρείες που δουλεύουν για το ΝΑΤΟ,

Στο άκουσμα αυτό η Μαρία Μπακοδήμου του ζήτησε να της εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί με τον ίδιο να συνεχίζει: «Κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και κάθε φορά που λέμε κάποια άποψη μετά διαστρεβλώνεται πάρα πολύ, έως ότι άκουσα ότι είπα πως δεν υπάρχει σκόνη. Δεν είπα ποτέ ότι δεν υπάρχει σκόνη. Απλά είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα εδώ και 15 χρόνια, το ζήτημα της τροποποίησης του καιρού παγκοσμίως. Όχι της κλιματικής αλλαγής αλλά της τεχνητής τροποποίησης. Υπάρχουν δεκάδες εταιρείες τροποποίησης καιρού και στην Ελλάδα και δεν υπάρχει καμιά διαφάνεια πάνω σε αυτό».

Τότε η παρουσιάστρια τον ρώτησε απορημένη: «Υπάρχει εταιρεία που μπορώ εγώ να ζητήσω "ρίξτε μου έναν ήλιο το μεσημέρι στην Κηφισιά;"» ο Γρηγόρης Πετράκος απάντησε ότι:

«Αυτό δεν το κάνετε εσείς, δεν το κάνουν ούτε καν οι κυβερνήσεις. Αυτό το κάνει το ΝΑΤΟ».

«Και πώς το ξέρουμε;» συνέχισε η Μαρία Μπακοδήμου με τον τραγουδιστή να απαντά: «Ακόμα και στο Google να μπείτε και πατήστε εταιρείες τροποποίησης καιρού θα σας βγάλει κανονικές εταιρείες. Κερδίζουν χρήματα. Το ποιος τις βάζει είναι το θέμα και για ποιο λόγο, εμείς αυτό ρωτάμε. Όλα αυτά τα αεροπλάνα, γιατί με αεροπλάνα τα κάνουν, κάνουν αεροψεκασμούς. Αυτό που ρωτάει πάρα πολύς κόσμος είναι να υπάρξει διαφάνεια για το τι ακριβώς ρίχνουν στον αέρα και με ποιο τρόπο τροποποιείται ο καιρός και αν υπάρχει διαφάνεια πάνω σ' αυτό. Γιατί όλα αυτά γεμίζουν την ατμόσφαιρα με βαρέα μέταλλα και μετά όταν πέφτει σκόνη πέφτουν κι αυτά και τα εισπνέουμε. Τα βαρέα μέταλλα είναι τοξικά. Φυσικά, μας επηρεάζουν και εγκεφαλικά και ψυχολογικά πάρα πολύ. Αν ρωτήσετε τι παρενέργειες έχουν βαρέα μέταλλα στον οργανισμό θα δείτε ότι είναι φρικτές».

Στην πορεία, δημοσιογράφος του πάνελ έκανε ένα σχόλιο για τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη, προκαλώντας θυμό στον Γρηγόρη Πετράκο.

«Αδερφέ μου, σε παρακαλώ μην το ξανακάνεις αυτό, μην συνδέεις την επίπεδη γη με πράγματα που συμβαίνουν» του είπε.

