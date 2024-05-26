Με άλμα στα 8,17μ., το οποίο πέτυχε στην πρώτη του κιόλας προσπάθεια, και μάλιστα με κόντρα άνεμο 4 μ/δ, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου, που διεξάγεται στη Σμύρνη. Ο Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής κόσμου και Ευρώπης στο μήκος έφτασε μόλις ένα εκατοστό μακριά από το ρεκόρ αγώνων του Κώστα Κουκοδήμου (8,18μ.), ενώ είχε και ένα άλμα στα 8,16μ. Αρκετά κοντά του βρέθηκε ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, που ήταν δεύτερος με 8,12μ. Ο Νίκος Σταματονικολός περιορίστηκε στη 12η θέση με 7,25μ.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε στο επί κοντώ η Ελένη Πόλακ, η οποία υπερέβη τα 4,60μ., σημείωσε την καλύτερη φετινή της επίδοση και πήρε άνετα το χρυσό μετάλλιο. Μάλιστα, η χώρα μας έκανε το «1-2», καθώς η νεαρή Αριάδνη Αδαμοπούλου ήταν δεύτερη με 4,40μ.

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, που πρώτευσε στα 100μ. με 11.36, έναντι 11.39 της Κύπριας Ολίβιας Φωτοπούλου, που ήταν δεύτερη. Καλή εμφάνιση έκανε και η Δήμητρα Τσουκαλά, που τερμάτισε τέταρτη με 11.52.

Το πρόγραμμα της 1ης ημέρας ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 4Χ100μ. γυναικών, όπου οι Άρτεμις Αναστασίου, Ελισάβετ Πεσιρίδου, Δήμητρα Τσουκαλά και Ραφαέλα Σπανουδάκη σημείωσαν χρόνο 44.11. Καλή εμφάνιση παραγματοποίησε και η αντίστοιχη σκυταλοδρομία των ανδρών, με τους Γιάννη Βοσκόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Σωτήρη Γκαραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλο να τερματίζουν δεύτεροι με 39.59, πίσω από την Τουρκία.

Η Ελίνα Τζένγκο δεν κατάφερε να βρει μεγάλη βολή στον ακοντισμό και με καλύτερη προσπάθεια στα 58,11μ. κατέλαβε τη δεύτερη θέση, μένοντας πίσω από την Τουρκάλα Έντα Τουγκσούζ (58,24μ.). Αργυρό μετάλλιο και για τον Αντώνη Μέρλο με 2,20μ. στο ύψος, όπου νικητής αναδείχθηκε ο Ουκρανός Βλάντισλαβ Λάβσκι με 2,23μ. Η Δήμητρα Γναφάκη πήρε κι αυτή το ασημένιο μετάλλιο στα 400μ. εμπόδια με χρόνο 57.50, έναντι 57.39 της Αυστριακής Λένα Πρέσλερ. Η Λάουρα Ζενέγια σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 48.01 και κατετάγη τέταρτη. Ο Κώστας Ζάλτος πήρε το χάλκινο μετάλλιο στη σφυροβολία με καλύτερη βολή στα 74,33μ., ακολουθούμενος από τον Μιχάλη Αναστασάκη, ο οποίος με 73,26μ. πήρε την τέταρτη θέση.

Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 10.28 στα 100μ. και κατετάγη τέταρτος, ενώ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με 10.31 τερμάτισε έκτος, αλλά επίσης βελτίωσε το ρεκόρ του. Ατομικό ρεκόρ (για τρίτη φορά φέτος) πέτυχε και ο Δημήτρης Λεβαντίνος στα 400μ. εμπόδια, όπου με 50.33 πήρε την τέταρτη θέση, αλλά και ο Γιώργος Ματζαρίδης στα 1.500μ. (επίσης 4ος) με 3:46.31. Η Γεωργία Δεσπολλάρη ήταν τέταρτη στη σειρά της στα 800μ. και πέμπτη στο σύνολο με 2:02.21 και η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη κατετάγη πέμπτη στα 3.000μ. στιπλ με 10:05.81, σε ένα αγώνισμα όπου μετείχε η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Λουΐζα Γκέγκα από την Αλβανία, που φυσικά πήρε τη νίκη με 9:26.40. Πέμπτος και ο Οδυσσέας Μουζενίδης στη σφαιροβολία με καλύτερη βολή στα 19,16μ., ενώ ο Τάσος Λατιφλάρι έμεινε πολύ χαμηλά με 16,30μ. (14ος).

Στο τριπλούν γυναικών, σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, με πέντε άλτριες πάνω από τα 14 μέτρα, η Μαρία Πούρτσα πήρε την έβδομη θέση με 13,77μ. και η Οξάνα Κορένεβα την όγδοη με 13,66μ. Στα 400μ. ο Γιάννης Ντέτσικας πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση στην Ελλάδα με 47.02 και κατατάχθηκε 6ος, ενώ ο Γιάννης Σιμόνι ήταν 12ος με 47.97. Στις γυναίκες, η Ανδριάννα Φέρρα κατετάγη 9η με 54.86 και η Αναστασία Ράπτη 13η με 56.72.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

