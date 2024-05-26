Δύο μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν και τρεις άμαχοι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα, χθες Σάββατο, σε σπίτι του χωριού Αϊταρούν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με πηγές από τις λιβανέζικες δυνάμεις ασφαλείας που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους εναντίον σπιτιού στο χωριό Αϊταρούν, προκαλώντας τον θάνατο δύο μαχητών της Χεζμπολάχ και τον τραυματισμό τριών αμάχων.

Συνολικά, στη διάρκεια της ημέρας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν εννέα αεροπορικές επιδρομές σε έξι πόλεις και χωριά του Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Μεταξύ άλλων, επλήγησαν εγκαταστάσεις της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Touch στην περιοχή Χίαμ.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα. Έκτοτε, τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 484 ανθρώπων, εκ των οποίων έχει επιβεβαιωθεί πως 308 ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ και 89 άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό των λιβανέζικων υπηρεσιών ασφαλείας. Στο ίδιο διάστημα, στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 25 άνθρωποι, δεκατέσσερις στρατιωτικοί και ένδεκα άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

