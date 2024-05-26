Μολότοφ σε δύο σκαπτικά μηχανήματα στο εργοτάξιο του μετρό στο Γαλάτσι, πέταξαν άγνωστοι αργά χθες το βράδυ με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν τα μεσάνυχτα 2 άτομα ακινητοποίησαν τον φύλακα, σπάσανε τα παράθυρα στα σκαπικά μηχανήματα και πέταξαν από μία μολότοφ στο καθένα με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στις καμπίνες των μηχανημάτων.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνονται καπνοί στο σημείο και δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσπευσαν επί τόπου.

Φωτιά τώρα στο Γαλάτσι. Σε δύο μπουλντόζες έριξαν μάλλον βεγγαλικά πιτσιρικάδες μέσα στο εργοτάξιο του Μετρό! pic.twitter.com/PA3XPmROpy — Μαρία Καββαδία (@MKabbadia53929) May 25, 2024

Σύμφωνα την Πυροσβεστική, στο σημείο και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αγίας Γλυκερίας και Πάρνηθος επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.



Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε δύο μηχανήματα έργου, στη συμβολή των οδών Αγίας Γλυκερίας και Πάρνηθος, στο Γαλάτσι Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 25, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.