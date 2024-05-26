Λογαριασμός
Στις φλόγες μηχανήματα από μολότοφ σε εργοτάξιο του μετρό στο Γαλάτσι

Σπάσανε τα παράθυρα στα σκαπτικά μηχανήματα και πέταξαν μολότοφ 

Πυροσβεστική

Μολότοφ σε δύο σκαπτικά μηχανήματα στο εργοτάξιο του μετρό στο Γαλάτσι, πέταξαν άγνωστοι αργά χθες το βράδυ με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν τα μεσάνυχτα 2 άτομα ακινητοποίησαν τον φύλακα, σπάσανε τα παράθυρα στα σκαπικά μηχανήματα και πέταξαν από μία μολότοφ στο καθένα με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στις καμπίνες των μηχανημάτων.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνονται καπνοί στο σημείο και δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσπευσαν επί τόπου.

Σύμφωνα την Πυροσβεστική, στο σημείο και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αγίας Γλυκερίας και Πάρνηθος επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
 

Πηγή: skai.gr

